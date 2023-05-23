Новые атаки добровольцев: ВСУ стягивают войска в Белгородскую область, — росСМИ (видео)

Журналисты утверждают, что новые группы ДРГ подтягиваются к заблокированному селу Козинка и вслед за ними идут регулярные подразделения украинской армии.

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Российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России. Об этом во вторник, 23 мая, пишет российское медиа Shot со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что российские силовики сейчас ведут с ними бой. Кроме того, как утверждают росСМИ, ПВО работает по дронам-разведчикам, которые якобы запускают с территории Украины.

Вместе с тем, российское медиа Readovka утверждает, что со стороны Украины к зоне боев в районе Козинки ВСУ якобы стягивают войска.

"По данным военкоров, в Грайворонский район, где продолжается зачистка после нападения боевиков, перебрасываются резервы врага — предварительно, три группы, среди которых каратели из батальона "Кракен", бойцы теробороны и погранвойск ВСУ", — пишут журналисты.

Кроме того, утверждается, что добровольцы разбились на три группы и засели в лесополосе, откуда их пытаются выбить и ликвидировать. По данным СМИ, бойцы РДК и "Свободы России" окапываются в районе на КПП "Грайворон", куда подъехало подкрепление.

Бои в Белгородской области — карта

Бои в Белгородской области, по данным сервиса Deep State, охватили уже более 30 квадратных километров. Серая зона на интерактивной карте занимает площадь в 31,07 кв. км.

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что граждане Российской Федерации в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области.

22 мая сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

В Офисе президента Украины опровергли информацию о какой-либо причастности украинских военных к инцидентам в Белгородской области РФ.

Также напомним, на фоне боев с российскими добровольцами в Белгородской области России введен правовой режим контртеррористической операции (КТО).

23 мая в РФ сообщили, что Министерство обороны России и силовые структуры "зачищают" Грайворонский район Белгородской области.