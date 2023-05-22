В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, — губернатор
По словам руководителя региона Вячеслава Гладкова, в области установят специальные меры и временные ограничения.
На фоне боев с российскими добровольцами в Белгородской области России введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", — написал Гладков.
По словам губернатора Белгородской области, меры будут заключаться в проверке документов на улицах. Кроме того, возможно приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Полный перечень ограничений выглядит следующим образом:
- проверки документов у граждан РФ;
- перемещение людей "с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств";
- усиление охраны общественного порядка;
- приостановка деятельности "опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества".
Бои в Белгородской области — последние новости
22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.
В ГУР Минобороны Украины заявили, что граждане Российской Федерации в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области.
По сообщениям росСМИ, возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.
Сообщалось также, что в МВД Белгородской области России ввели план "Эдельвейс" в связи с проникновением на территорию региона российских добровольцев.
Напомним, в Офисе президента Украины опровергли информацию о какой-либо причастности украинских военных к инцидентам в Белгородской области РФ.