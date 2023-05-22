В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, — губернатор

По словам руководителя региона Вячеслава Гладкова, в области установят специальные меры и временные ограничения.

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На фоне боев с российскими добровольцами в Белгородской области России введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", — написал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, меры будут заключаться в проверке документов на улицах. Кроме того, возможно приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Полный перечень ограничений выглядит следующим образом:

проверки документов у граждан РФ;

перемещение людей "с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств";

усиление охраны общественного порядка;

приостановка деятельности "опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества".

Бои в Белгородской области — последние новости

22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что граждане Российской Федерации в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области.

По сообщениям росСМИ, возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

Сообщалось также, что в МВД Белгородской области России ввели план "Эдельвейс" в связи с проникновением на территорию региона российских добровольцев.

Напомним, в Офисе президента Украины опровергли информацию о какой-либо причастности украинских военных к инцидентам в Белгородской области РФ.