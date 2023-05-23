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Военный Фокус Российско-украинская война

Епифаний освятил 12 икон, написанных на бронеплитах с фронта (фото, видео)

Епифаний
Фото: ua.news | Епифаний освятил 12 икон, написанных на бронеплитах от бронежилетов бойцов ВСУ

Защитное вооружение украинских защитников побывало на войне, получило повреждения и использовали художники для живописи.

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний освятил 12 икон, написанных на бронеплитах от бронежилетов бойцов ВСУ. Событие произошло в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом 23 мая сообщил "Укринформ".

Александр Ковальчук, соучредитель благотворительного фонда "Украина для героев", рассказал, что освящение состоялось в рамках реализации проекта "Духовная победа" от "АртАрмор". Это первая серия плит из передовой. На некоторых из них специалисты создали живопись.

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Также состоялось создание серии икон. На бронеплитах можно увидеть призыв к объединению людей, Вооруженных сил, веры в Бога и победу.

"Люди получили возможность узнать больше об этом", – пояснил он.

Освященные иконы намерены на следующей неделе отправить в США, где организуют молитвенные завтраки. На этих мероприятиях все желающие смогут предоставить новые средства защиты для военных Украины.

Ковальчук добавил, что в будущем планируется создавать новые коллекции, которые будут презентовать за рубежом. Специалисты намерены создать коллекцию из 27 икон, которые будут представлять каждую область, и отдельно три города – Киев, Севастополь, Симферополь.

Проект "Духовная победа"

Проект "Духовная победа" – это 12 икон, написанных на бронеплитах от бронежилетов. Защитное вооружение побывало на фронте российско-украинской войны. Бронеплиты получили поврежденные, но сдержали вражеские шары и сохранили жизнь украинским защитникам.

Напомним, 7 января 2023 года Епифаний провел историческую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он напомнил, что Украина поддерживает весь мир в ее борьбе против российских захватчиков. Предстоятель ПЦУ привел параллели между историей Рождества в христианстве и полномасштабной войной России против Украины.