Никто не расстреливал: стала известна причина гибели мирного жителя на Белгородщине

Российские пропагандисты распространили информацию о том, что жителя села Козинка в Белгородской области расстреляли диверсанты после того, как нашли у него форму терробороны.

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В Белгородской области в результате боевых действий погиб житель села Козинка. Причиной смерти стало осколочное ранение. Об этом сообщает российское издание Baza.

"Погибшего зовут Юрий. Он действительно находился в терробороне, но его никто не расстреливал. Он не участвовал в бою и погиб от осколочного ранения. Кроме того, пострадала жена погибшего – сейчас она находится в больнице", — говорится в сообщении.

Ранее российский военкор Александр Сладков распространил информацию, что мужчину расстреляли "украинские диверсанты" после того, как обнаружили у него форму терробороны.

Напомним, что бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" посетили три населенных пункта : Безлюдовка, Чуровичи, а также Любимовка в РФ, которые также похитили принадлежащий ФСБ БТР.

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