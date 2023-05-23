Три села остались без света: россияне заявили об атаке дрона на Курскую область (карта)

По данным губернатора Курской области, дрон сбросил взрывное устройство на подстанцию, чем обесточил несколько населенных пунктов.

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23 мая вечером в Курской области Российской Федерации произошла атака на подстанцию, в результате которой три населенных пункта остались без электроэнергии. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь", — написал Старовойт.

Плехово, Гуево и Горналь Курской области

По информации губернатора, в настоящее время в районе сел проводятся ремонтные работы после атаки на подстанцию. Важно отметить, что нет информации о пострадавших в результате инцидента.

Напомним, 17 мая росСМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины якобы впервые обстреляли территорию РФ из танка. Украинские военные якобы подогнали танк к селу Бударки в Чугуевском районе Харьковской области и открыли огонь по окрестностям Старого хутора в Белгородской области.

Ранее, 15 мая ночью в Курской области РФ прогремело несколько мощных взрывов. Россияне заявили, что беспилотник сбросил 3 боеприпаса на здание местного отделения ФСБ.

Также напомним, 15 мая стало известно, что в результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков.