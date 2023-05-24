Трудная цель для американских бомб: СМИ показали подземный ядерный объект Ирана (фото)

Самая мощная противобункерная бомба GBU-57 способна проникать на глубину около 60 метров, тогда как Тегеран построил объект на уровне до 100 метров в горе. Поэтому это вызывает беспокойство в США.

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Журналисты опубликовали спутниковые снимки подземного ядерного объекта Ирана, который станет тяжелой целью для сверхмощных бомб GBU-57/B. Об этом сообщает The War Zone.

В центральной части Ирана спутник зафиксировал иранскую ядерную площадку Натанз. Она расположена примерно в 225 км от Тегерана. В издании AP отмечали, что вероятно, Иран достигает стабильного прогресса в строительстве различных подземных тоннелей в горах Загрос к югу от Натанзы. Скорее всего, Иран использует подземный комплекс для обогащения урана.

Строительство основных элементов ядерного объекта стартовало еще в начале 2000-х годов. В сентябре 2020 года было объявлено, что заменят Иранский центр сбора центрифуг, уничтоженный пожаром в июне, новым объектом на соседней горе. Этим объектом и есть Натанз.

Ядерный объект может находиться вне зоны досягаемости для противобункерных бомб Фото: Planet Labs Inc.

Несмотря на то, что публично Тегеран не озвучивал других целей Натанза, кроме замены уничтоженного объекта, наблюдатели считают, что там могут разрабатывать ядерное оружие. Эксперты Центра исследований проблем нераспространения оружия Имени Джеймса Мартина считают, что объект, вероятно, находится на глубине 80-100 метров. И это более глубоко, чем заявленная способность американских бомб GBU-57/B, которая может проникать на глубину около 60 метров.

"Поэтому глубина объекта [в горах] вызывает беспокойство, потому что нам будет гораздо труднее", — заявил Стивен Де Ла Фуэнте, научный сотрудник Центра Джеймса Мартина.

Также существует угроза обострения конфликта, если Иран перейдет красные линии для США и Израиля. Более того, в Иране существует больше объектов, которые будет сложно достать противобункерной бомбой. Известно также наличие в горе Фордо другого объекта на глубине 90 метров. В настоящее время единственным носителем бомб GBU-57/B является только один самолет в ВВС США — бомбардировщик B-2. Его более современная версия B-21 также будет носителем одной авиабомбы.

Напомним, 22 мая СМИ сообщали, что иранские катера опасно близко к кораблю ВМС США.

4 мая ВВС США показали мощную противобункерную бомбу GBU-57. 12-тонный боеприпас демонстрируют как сигнал потенциальным врагам о мощи американской армии.