Складна ціль для американських бомб: ЗМІ показали підземний ядерний обʼєкт Ірану (фото)

Найпотужніша протибункерна бомба GBU-57 здатна проникати на глибину близько 60 метрів, тоді як Тегеран побудував обʼєкт на рівні до 100 метрів в горі. Тому це викликає занепокоєння у США.

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Журналісти опублікували супутникові знімки підземного ядерного об'єкта Ірану, який стане важкою цілю для надпотужних бомб GBU-57/B. Про це повідомляє The War Zone.

В центральній частині Ірану супутник зафіксував іранський ядерний майданчик Натанз. Він розташований приблизно за 225 км від Тегерана. У виданні AP зазначали, що ймовірно, Іран досягає стабільного прогресу в будівництві різних підземних тунелів у горах Загрос на південь від Натанзу. Найімовірніше Іран використовує підземний комплекс для збагачення урану.

Зазначається, що будівництво основних елементів ядерного обʼєкта почалося на початку 2000-х років. У вересні 2020 року було оголошено, що замінять Іранський центр збирання центрифуг, який був знищений пожежею у червні, новим обʼєктом на сусідній горі. Цим обʼєктом і є Натанз.

Ядерний обʼєкт може бути поза зоною досяжності для протибункерних бомб Фото: Planet Labs Inc.

Попри те, що публічно Тегеран не озвучував жодних інших цілей Натанза, окрім заміни знищеного обʼєкта, спостерігачі вважають, що там можуть розробляти ядерну зброю. Експерти Центра досліджень проблем нерозповсюдження зброї Імені Джеймса Мартіна вважають, що обʼєкт ймовірно, знаходиться будується на глибині 80-100 метрів. І це глибше, ніж заявлена спроможність американських бомб GBU-57/B, яка може проникати на глибину близько 60 метрів.

"Тож глибина об’єкта [в горах] викликає занепокоєння, тому що нам буде набагато важче", — заявив Стівен Де Ла Фуенте, науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна.

Також існує загроза загострення конфлікту, якщо Іран перейде червоні лінії для США та Ізраїлю. Ба більше, в Ірані існує більше обʼєктів, які буде складно дістати протибункерною бомбою. Відомо також про наявність в горі Фордо іншого обʼєкта на глибині 90 метрів. Нині єдиним носієм бомб GBU-57/B є лише один літак у ВПС США — бомбардувальник B-2. Його сучасніша версія B-21 також буде носієм однієї авіабомби.

Нагадаємо, 22 травня ЗМІ повідомляли, що іранські катери небезпечно близько до корабля ВМС США.

4 травня ВПС США показали найпотужнішу протибункерну бомбу GBU-57. 12-тонний боєприпас демонструють як сигнал потенційним ворогам про потужність американської армії.