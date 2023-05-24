"Есть только 3-4 дня": эксперт спрогнозировал варианты развития событий на Белгородщине

По мнению бывшего замглавы СБУ Виктора Ягуна, российские добровольцы могут отойти в Украину, накопить силы и провести новый рейд уже в другом регионе РФ.

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Ближайшие три-четыре дня станут решающими в противостоянии "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" кремлевскому режиму. Об этом бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал в интервью "Главреду".

"Добровольцы хотят затянуть события на определенное время. Я думаю, судя по их настроению, если России не удастся решить вопрос за 3-4 дня, все затянется. В таком случае будет очень серьезная и интересная ситуация. Россия не готова к внутренним проблемам – таким, какие были, например, в начале 1990-х годов в Чечне. Москва не способна проводить военные операции одновременно на 2-3 фронтах", – сказал он.

Ягун также подтвердил, что 3-4 дня – это максимальный срок, за который российские добровольцы могут добиться успехов, больше у них просто не будет времени.

"Впрочем, они могут развернуть партизанскую борьбу и идти рейдами, как Ковпак – от Путивля до Карпат. Они могут так же в лесах организовать партизанский отряд. Я считаю, им проще отойти на территорию Украины, переформатироваться, накопить силы и повторить свои действия, но уже в другом регионе. И действовать так, пока не почувствуют, что люди поднимаются на поддержку", – предположил он.

Напомним, 23 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что из-за событий в приграничных регионах перед россиянами встал вопрос о перегруппировке ВС РФ, брошенных в Украину.

В этот же день The Times назвал события в Белгородской области дерзкой операцией ГУР Минобороны Украины, целью которых является создание хаоса, демотивация врага и отвлечение определенных сил ВС РФ.