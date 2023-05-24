"Купили в военторге": бойцы РДК рассказали об успехах и потерях и потролили Путина (видео)

Бойцы заявили, что успешно зашли на территорию РФ и вернулись обратно только с двумя легкоранеными. Командир РДК Вайт Рекс заявил, что к ним обращались жители Белгородской области, желавшие присоединиться к освобождению Родины.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова находятся на территории Украины. Свою операцию в Белгородской области они считают удачной. Об этом они рассказали украинским и западным журналистам на пресс-конференции.

"Я думаю, что любое пересечение государственной границы РФ и возвращение назад — это уже успех. Это — территория врага, временно оккупированная наша Родина", — сказал командир подразделения Вайт Рекс (Денис Капустин).

На вопрос журналистов о том, где бойцы РДК взяли военную технику, командир ответил, приведя, как пример, слова российского президента Владимира Путина, что БТРы и прочее можно купить на "черном" рынке или в любом современном военторге, что россияне в Бахмуте захватили украинскую военную технику, а бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова отбили ее в бою.

Командир подразделения добавил, что местное население Белгородской области их поддерживает.

"В наш чат-бот пишут люди: "Я живу в Белгородской области, ребята, вы — молодцы, мы готовы за вас воевать, у меня двустволка. Сейчас достаю и готов пройти через границу и присоединиться к вам. И таких сообщений сотни", — сказал Уайт Рекс.

По словам командира, по итогам спецоперации они не имеют 200, но имеют двух легких раненых. Вся их техника осталась с ними, плюс они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику на КПП "Грайворон".

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины заявили, что россияне столкнулись с интересным явлением — высоким уровнем лояльности местного населения к бойцам легиона "Свобода России" и "Русскому добровольческому корпусу".

Также в Главном управлении разведки при Минобороны Украины опровергли распространенную росСМИ информацию о том, что РДК понес серьезные потери в Белгородской области.