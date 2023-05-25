Прорыв под Белгородом: России придется вывести из Украины до 60 тысяч солдат, – эксперты

По оценкам военного эксперта Томаса Тейнера, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" за день заняли больше территорий, чем ЧВК "Вагнер" за год в Бахмуте. От плана "взять" Киев за три дня РФ пришла к тому, что не может защищать свои областные центры.

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Прорыв бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области доказывает слабость линии обороны России. Большая часть российских военных занята в Украине, сообщил 24 мая военный эксперт Томас Тейнер в общении с немецким таблоидом Bild.

Границу Украины с Россией охраняют несколько местных частей и пограничников, дивизий или бригад уже нет. Украинские военные это заметили, добавил он.

Бойцы РДК и ЛСР за день, по оценкам эксперта, завоевали больше территорий, чем наемники российской ЧВК "Вагнера" за год в Бахмуте.

"Их атаки аналогичны путинскому вторжению в Крым и на восток Украины в 2014 году. Все происходит наоборот. Наверно, украинцы взяли российский справочник 2014 года и использовали его для себя", — продолжил Тейнер.

Западные эксперты отмечают высокую боеспособность РДК и ЛСР. В последней насчитывается до 6 тысяч человек и ранее они вели бои с ВС РФ в составе украинских войск в районе Бахмута.

Для подготовки России к защите от таких рейдов нужно вывести из Украины 50-60 тысяч оккупантов. В целом Москва отправила в Украину около 300 тысяч солдат, подсчитал Тейнер.

"Кремлю это крайне трудно сделать. От грандиозного плана завоевать Киев за три дня они подошли к тому, что не могут защищать даже областные центры. Это полная катастрофа для Путина", — сказал он.

Профессор Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала увидел в прорыве российской границы под Белгородом еще одно доказательство слабости президента РФ Владимира Путина и неспособности вести войну.

Малочисленные, фактически не механизированные войска перешли в приграничный регион, что показывает ужасную ситуацию с пограничной безопасностью в России, заключил специалист.

Напомним, что бойцы РДК и ЛСР 24 мая заявили о достижении всех поставленных целей на данный момент. Они пообещали в будущем дойти до Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Ростова и Москвы.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, для защиты региона создали 7 батальонов теробороны, в которые вступили до 3 тысяч человек.