"Можно только поддержать": ВСУ не причастны к рейду под Белгородом, но не возражают, — ГУР

Внутренние конфликты, как отметил представитель разведки Андрей Юсов, становятся с каждым разом масштабнее. Идея создания буферной зоны внутри РФ будет полезной для Украины.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, согласовывали ли легион "Свобода России" и РДК свои действия в Белгородской области с украинским руководством. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ведомства Андрей Юсов 25 мая.

По его словам, российские добровольцы, которые выступают против агрессии Кремля, действуют самостоятельно. Украинская сторона только наблюдает за процессом.

"РДК и Легион "Свобода России" уже делали соответствующие заявления. Это граждане РФ и на территории своей родины, которая называется сейчас Российская Федерация, они действуют самостоятельно в соответствии с собственными целями, политическими планами и манифестами. Украина обычно наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории России действуют самостоятельно", – говорится в сообщении.

Отдельно Андрей Юсов отметил, что события в Белгородской области показали всему миру, насколько является шаткой конструкция режима российского президента Владимира Путина.

Люди, которые способны с оружием в руках защищать население от режима Кремля, имеют сильную поддержку на территории РФ, в том числе среди местного населения.

"Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся более масштабными, думаю, что можно ждать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о буферной зоне внутри России можно только поддержать, она будет полезной для Украины", — говорит Андрей Юсов.

Напомним, 23 мая в Минобороны заявили, что события в Белгородской области задали для РФ вопрос о перегруппировке войск. Кроме того, поскольку ответственность за ситуацию в приграничных районах РФ взяли граждане России, это внутреннее дело РФ.