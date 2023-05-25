Успехи на флангах и снижение атак россиян: в командовании рассказали о ситуации в Бахмуте

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, замена "вагнеровцев" на регулярные отряды ВС РФ и уменьшение числа атак свидетельствуют о потерях противника и его возможной перегруппировке.

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На северном и южном флангах Бахмута украинские защитники достигают значительных успехов. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил в ходе брифинга представитель Нацгвардии Украины (НГУ) полковник Николай Уршалович.

По словам полковника, воины НГУ на направлении к Бахмуту активно проводят воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы обнаружить области скопления противников и их военной техники. Защитники также успешно уничтожают радиолокационные станции и противодействуют средствам радиоэлектронной борьбы, применяемым оккупантами.

Таким образом, служащие Нацгвардии оказывают поддержку другим подразделениям Сил обороны, которые активно продвигаются вперед на северном и южном флангах Бахмута.

Полковник также отметил, что бойцы на Лиманском направлении успешно удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества. На Северском направлении бойцы Нацгвардии осуществляют штурм позиций российских вооруженных сил вблизи восточной окраины Белогоровки.

Россияне заменили "вагнеровцев" в Бахмуте на регулярные части ВС РФ

Как рассказала замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале, на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам.

"Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления", — рассказала Маляр.

По словам замминистра, в пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются российские наемники.

"Наши войска контролируют окраины города в юго-западной части в районе "Самолет", — резюмировала Маляр.

Количество атак Россия на Бахмутском направлении снизилось

Представитель Восточной группировки войск ВСУ, Сергей Череватый, отмечает снижение атак захватчиков в Бахмуте после заявления главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, о выводе "вагнеровцев" из города.

В эфире "24 канала" Череватый сообщил, что уже третий день подряд противник проявляет меньшую активность в непосредственных атаках.

"За этот период произошло всего два боестолкновения, в то время как в предыдущие дни их было три. Однако они продолжают обстреливать наши позиции — за эти сутки они атаковали нас 332 раза с применением стрелкового и реактивного артиллерийского оружия. Был совершен один авианалет. В результате столкновений было уничтожено 87 оккупантов, 131 получил ранения", — рассказал Череватый.

Спикер также сообщил, что Силам обороны удалось уничтожить на Бахмутском направлении боевую машину пехоты, семь орудий, две самоходные гаубицы "Мста", пять гаубиц Д-30, два противотанковых ракетных комплекса, беспилотник "Орлан-10" и пять полевых складов с боеприпасами.

"Мы ясно видим снижение атак, возможно, это связано с перегруппировкой противника. Мы нанесли им значительные потери и они нуждаются во время для восстановления. Мы еще не знаем, какие подразделения и в каком объеме будут заменять их. Для верификации этой информации нам потребуется некоторое время", — отметил Череватый.

Напомним, 25 мая Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", объявил о начале отвода наемников из Бахмута. Боевики отправятся на процесс переподготовки до 1 июля, в то время как регулярные войска ВС РФ прибудут им на смену, чтобы занять позиции в Бахмуте.

Также 25 мая Сергей Череватый заявил, что у Пригожина на руках находятся регулярные отчеты о потерях и разведывательные данные, которые ясно указывают на необходимость покинуть Бахмут.