"Сливал" позиции защитников Мариуполя: коллаборанта ждет десять лет за решеткой

По данным следствия, коллаборант из Полтавской области тайно собирал информацию о местах базирования и перемещении защитников города в начале полномасштабного вторжения. Далее он передавал их оккупационной власти "ДНР".

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Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который "сливал" позиции защитников Мариуполя. Следующие десять лет он проведет за решеткой. Об этом пишет Telegram-канал СБУ.

По данным следствия, злоумышленником является коллаборант из Полтавской области. В ходе своего общения со знакомыми из Мариуполя, он тайно собирал информацию о местах базирования и перемещении защитников города в начале полномасштабного вторжения.

"Полученные сведения передавал через Facebook так называемой "уполномоченной по правам человека "ДНР", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области", — пишет пресс-служба.

Фейковая "обмудсменка" переправляла разведывательные данные командованию российских войск на восточном фронте.

Предатель был задержан в марте прошлого года в ходе контрдиверсионных операций, проводимых на территории Полтавской области.

Суд признал преступника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258-3 — содействие деятельности террористической организации;

ч. 1 ст. 436-1 — изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов;

Напомним, жителя Харькова, который в 2022 году сдавал российским оккупантам позиции украинских ПВО, приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Также напомним, во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса сотрудники СБУ разоблачили и задержали информатора, который собирал разведданные о дислокации Сил обороны в Славянске.