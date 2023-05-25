"Зливав" позиції захисників Маріуполя: колаборанта чекає десять років за ґратами

За даними слідства, колаборант із Полтавської області таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення. Далі він передавав їхній окупаційній владі "ДНР".

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Служба безпеки України викрила колаборанта, який "зливав" позиції захисників Маріуполя. Наступні десять років він проведе за ґратами. Про це пише Telegram-канал СБУ.

За даними слідства, зловмисником є колаборант із Полтавської області. Під час свого спілкування зі знайомими з Маріуполя він таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення.

"Отримані відомості передавав через Facebook так звану "уповноважену з прав людини "ДНР", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донецької області", — пише прес-служба.

Фейкова "обмудсменка" переправляла розвідувальні дані командуванню російських військ на східному фронті.

Зрадника було затримано у березні минулого року у ході контрдиверсійних операцій, які проводяться на території Полтавської області.

Суд визнав злочинця винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 — сприяння діяльності терористичної організації;

ч. 1 ст. 436-1 — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів;

Нагадаємо, мешканця Харкова, який у 2022 році здавав російським окупантам позиції українських ППО, засудили до п'яти років ув'язнення.

Також нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу співробітники СБУ викрили та затримали інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони у Слов'янську.