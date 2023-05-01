Харків'янина, який здавав позиції ППО, засудили до п'яти років позбавлення волі (фото)

Обвинувачений заперечував свою провину, оскільки вважав, що, публікуючи інформацію про позиції українських ППО, попереджав співгромадян про "прильоти".

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Жителя Харкова, який у 2022 році здавав російським окупантам позиції українських ППО, засудили до п'яти років ув'язнення. Про це в понеділок, 1 травня, повідомляється на офіційному сайті офісу Генпрокурора України.

За інформацією відомства, мешканець одного з найбільш постраждалих від обстрілу російських окупантів Салтівського району Харкова допомагав коригувати ворожий вогонь.

"У червні 2022 року в одній із соціальних мереж чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Ці підрозділи ЗСУ виконували бойове завдання щодо відбиття збройної агресії РФ, прикриваючи місто від ворожих ракет, якими щодня обстрілювали Харків", — вказано на сайті відомства.

Свою провину обвинувачений так і не визнав Фото: Офіс генпрокурора

Також у повідомленні вказано, що після того, як харків'янин публікував заборонену інформацію, вказані локації обстрілювали 5 разів.

Обвинувачений не визнав своєї провини в скоєному злочині, оскільки стверджував, що так намагався попереджати про "прильоти" своїх співгромадян.

Нагадаємо, на початку квітня на Харківщині було затримано двох інформаторів РФ, які з перших днів окупації добровільно погодилися співпрацювати з ворогом.

Також у квітні 2023 року Служба безпеки України затримала жінку, яка допомагала російським військовим коригувати ракетні удари ЗС РФ по лікарнях і гуртожитках міста Краматорськ.