Обіцяли "посаду" під час захоплення міста: СБУ викрила інформатора РФ зі Слов'янська (фото)

За інформацією СБУ, зловмисником виявився безробітний місцевий мешканець, який розраховував на велику винагороду за дані про позиції бійців, які беруть участь у бойових діях на Бахмутському напрямку.

Related video

Під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу співробітники СБУ викрили та затримали інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони у Слов'янську. Про це у вівторок, 2 травня, повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, посібником ворога виявився безробітний місцевий житель, який передавав окупантам інформацію, використовуючи одну з заборонених російських соцмереж.

Насамперед зловмисник намагався визначити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів українських захисників, які беруть участь у бойових діях на Бахмутському напрямку. До завданнь затриманого входив обхід місцевості та фіксація місць дислокацій українських військових.

Затримання інформатора у Слов'янську Фото: Пресслужба СБУ Затримання інформатора у Слов'янську Фото: Пресслужба СБУ Затримання інформатора у Слов'янську

Чоловік перебував "на зв'язку" із "заступником командира комендантського полку народної міліції ДНР". Співробітники СБУ встигли затримати ворожого інформатора до того, як він зміг передати окупантам координати позицій ЗСУ, по яких міг би пізніше початись ракетний обстріл з боку РФ.

За розвідувальну діяльність проти ЗСУ, окупанти обіцяли інформатору гроші та "високу посаду" у разі захоплення міста.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманого чоловіка про підозру. Зараз він перебуває під вартою.

Заходи щодо викриття та затримання ворожого інформатора проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, у понеділок, 1 травня, суд ухвалив вирок харків'янину, який здавав росіянам позиції розташування систем української ППО.

У квітні 2023 року Служба безпеки України затримала жінку, яка допомагала російським військовим коригувати ракетні удари ЗС РФ по лікарнях та гуртожитках міста Краматорськ.