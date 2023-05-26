Удар ВС РФ по дамбе Карловского водохранилища: спасатели эвакуируют людей, подтоплены дома

Из села Галицыновка вывезли уже 26 человек. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, есть угроза затопления домов в шести населенных пунктах Покровского района, где живет около тысячи человек.

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Удар российских оккупантов по плотине Карловского водохранилища привел к подтоплению 6 домовладений, спасатели эвакуируют людей. Об этом сообщил в Telegram 26 мая глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

По его информации, с улицы Набережной в селе Галицыновка вывезли 26 человек, включая 8 детей. По состоянию на 23:30 25 мая подтоплений объектов критической инфраструктуры не выявили.

"Спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию", — добавил Кириленко.

Глава ОВА напомнил, что россияне 25 мая около 17:20 нанесли ракетный удар, в результате которого была повреждена дамба Карловского водохранилища.

"Происходит неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении Галицыновки. Есть угроза подтоплений частных домов в шести населенных пунктах Покровского района, где проживает 981 человек", — указал он.

Специалисты стараются минимизировать последствия обстрела и работают на месте прилета снаряда. Сейчас ситуация полностью контролируемая, заверил Кириленко.

Карловское водохранилище находится рядом с временно оккупированным Донецком, оно используется для хранения запасов питьевой воды и производственных нужд шахты "Краснолиманская". Водохранилище создали в 1933 году.

Напомним, что из-за обстрелов российской армии объектов энергетической инфраструктуры в части населенных пунктов Украины нет электроэнергии. В Донецкой области нет электричества в 14 населенных пунктах, без света остались около 9 тысяч человек.

По словам главы Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВС РФ стали чаще запускать по Украине БПЛА вместо ракет. Так захватчики ищут слабые места в системе ПВО.