Удар ЗС РФ по дамбі Карлівського водосховища: рятувальники евакуюють людей, підтоплені будинки

Із села Галицинівка вивезли вже 26 людей. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, є загроза затоплення будинків у шести населених пунктах Покровського району, де мешкає близько тисячі осіб.

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Удар російських окупантів по дамбі Карлівського водосховища призвів до підтоплення шести домоволодінь, рятувальники евакуювали людей. Про це повідомив у Telegram 26 травня голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

За його інформацією, з вулиці Набережної у селі Галицинівка вивезли 26 осіб, включаючи 8 дітей. Станом на 23.30 25 травня підтоплень об'єктів критичної інфраструктури не виявили.

"Рятувальні та оперативні служби перебувають на місці події і повністю контролюють ситуацію", — додав Кириленко.

Голова ОВА нагадав, що росіяни 25 травня близько 17:20 завдали ракетного удару, внаслідок якого було пошкоджено дамбу Карлівського водосховища.

"Відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки. Є загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, де мешкає 981 особа", — зазначив він.

Фахівці намагаються мінімізувати наслідки обстрілу та працюють на місці прильоту снаряда. Наразі ситуація повністю контрольована, запевнив Кириленко.

Карлівське водосховище знаходиться поряд із тимчасово окупованим Донецьком, воно використовується для зберігання запасів питної води та виробничих потреб шахти "Краснолиманська". Водосховище створили у 1933 році.

Нагадаємо, що через обстріл російської армії об'єктів енергетичної інфраструктури у частині населених пунктів України немає електроенергії. На Донеччині немає електрики в 14 населених пунктах, без світла залишилося близько 9 тисяч людей.

За словами голови Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ЗС РФ стали частіше запускати по Україні БПЛА замість ракет. Таким чином загарбники шукають слабкі місця у системі ППО.