Пауза в ракетних ударах: Гуменюк розповіла про особливості нічних атак по Україні

За словами керівниці пресцентру Сил оборони, противник намагається підшукати "ключі" до слабких місць української ППО та проводить саме нічні атаки з метою виснаження системи повітряної оборони.

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Російські окупанти під час чергової нічної атаки по Україні не застосовували ракети, щоб приспати пильність українських захисників, які охороняють небо. Водночас противник продовжує шукати слабкі місця в системі протиповітряної оборони України, спираючись на безпілотники. Про це сьогодні, 23 травня, під час телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

Всупереч спробам знайти "дірки" у системі української ППО за допомогою БПЛА, наші військові успішно нейтралізували загрозу, зазначила вона.

"Робота була результативною, незважаючи на те, що ворог довго вишукував способи уразити, і направляв 4 безпілотники. Два з них були знищені в зоні нашої відповідальності, в небі над Миколаївщиною, і два прослідували далі, але там їх підхопили сили ППО. Ми продовжуємо ретельно їх відстежувати", — розповіла Гуменюк.

За її словами, росіяни останнім часом змінюють тактику атак та намагаються підходити з різних напрямків, щоб виявити слабкі місця у повітряній обороні. Крім того, під час обстрілів ракетами морського базування противник активізує ракетоносії та виводить до районів запусків, але цього разу пусків не було.

"Цілком ймовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати "ключі" до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична", — пояснила Гуменюк.

Тим часом ракетний удар може статися будь-якої миті, оскільки в Чорному морі стоїть на чергуванні один корабель із 8 "Калібрами" на борту. Цю загрозу доповнює стратегічна та тактична авіація РФ.

"Ворог уже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії прямо під час активності тактичної або стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж таки, як правило, потрібно 2-3 години, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв у Чорному морі", — зазначила керівниця пресцентру.

Вона додала, що останнім часом супротивник робить саме нічні атаки з метою виснаження системи протиповітряної оборони. При цьому він завдає рівномірних комбінованих ударів, застосовуючи БПЛА, а також ракети повітряного та морського базування. Так, росіяни намагаються ускладнити завдання для ППО і розосередити її зусилля, тому що в цьому випадку доводиться стежити за повітряною активністю противника, а також за його надводною та підводною активністю. Причому пуски саме з підводних човнів супротивника відстежити найскладніше, наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, 23 травня під час нічної атаки українські захисники ліквідували вісім ворожих безпілотників. З них два БПЛА — розвідувальні "Мерлін-ВР", та шість ударних БПЛА Shahed-136/131.