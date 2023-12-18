"З карʼєрою все добре": Гуменюк заявила, що продовжує службу в складі ЗСУ (відео)

Речниця Сил оборони півдня розповіла, що знов опанувала посаду начальниці центру комунікацій Оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Related video

Речниця Сил оборони півдня відзначила, що продовжує військову службу, але тепер в складі Збройних сил України, тому зміни можна поміти "навіть зовні". Про це Наталія Гуменюк розповіла в інтервʼю для "Ми-Україна".

За її словами, до зміни напрямку роботи вона була офіцером Державної прикордонної служби, служила в Морській охороні України та носила звання капітана 1-го рангу.

"Безпосередньо, що стосується мене особисто, можна навіть зовні помітити, що зміни відбулися. Якщо говорити про карʼєру, то з карʼєрою все добре. Я продовжую військову службу, але тепер в складі Збройних сил України", — наголошує Гуменюк.

Гуменюк про зміну роботи. Дивитися з 00:28

Крім того, вона розповіла, що знов опанувала посаду начальниці центру комунікацій Оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

"Було доцільніше мені проходити службу в ЗСУ. Я була переведена з одного відомства в інше, при цьому знов опанувала посаду начальника центру стратегічних комунікацій ОСУВ " Одеса", яке відповідає за підведений напрямок", — додає Гуменюк.

Нагадаємо, 3 грудня керівниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у Facebook про зміну роботи. У соцмережах вона зазначила нове місце роботи — пресслужбу морської охорони в структурі Держприкордонслужби України. Раніше у спілкуванні з журналістами Гуменюк говорила, що всі відомості про її звільнення з пресцентру Сил оборони півдня були чутками.