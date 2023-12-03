"Попереду багато цікавого": речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про зміну роботи

Наталія Гуменюк раніше говорила, що всі розмови про її звільнення були чутками. Тепер у соцмережах вона вказала нове місце роботи в структурі Держприкордонслужби.

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Керівник координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 3 грудня повідомила у Facebook про зміну роботи.

"Коли попереду багато цікавого... А хтось там вангував, що Гуменюк все... Правда в тому, що Гуменюк справді все під силу", — наголосила вона.

Гуменюк також зазначила в соцмережі нове місце роботи — пресслужбу морської охорони в структурі Держприкордонслужби України. Інших деталей вона не уточнила.

Гуменюк раніше говорила, що всі розмови про її звільнення з прес-центру Сил оборони півдня були чутками

У спілкуванні з журналістами Гуменюк раніше говорила, що всі відомості про її звільнення з пресцентру Сил оборони півдня були чутками. Джерела агентства "РБК-Україна" говорили, що близько тижня тому Гуменюк перевели на інший напрямок.

Керівником пресцентру Сил оборони півдня Гуменюк пропрацювала з весни 2022 року. Щодня в ефірі єдиного телемарафону вона розповідала про військову ситуацію на півдні країни, а також у Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, 24 листопада президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив трьох нових.

Нардеп Ярослав Железняк раніше анонсував звільнення двох чиновників з Офісу президента України. За його словами, скоро "всі забудуть про такого персонажа", як заступник голови ОП Ростислав Шурма.