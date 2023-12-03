"Впереди много интересного": спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о смене работы

Наталья Гуменюк ранее говорила, что все разговоры о ее увольнении были слухами. Теперь в соцсетях она указала новое место работы в структуре Госпогранслужбы.

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Руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 3 декабря сообщила в Facebook о смене работы.

"Когда впереди много интересного… А кто-то там ванговал, что Гуменюк все… Правда в том, что Гуменюк действительно все по силам", — подчеркнула она.

Гуменюк также отметила в соцсети новое место работы — пресс-службу морской охраны в структуре Госпогранслужбы Украины. Других деталей она не уточнила.

Гуменюк ранее говорила, что все разговоры о ее увольнении из пресс-центра Сил обороны юга были слухами

В общении с журналистами Гуменюк ранее говорила, что все сведения о ее увольнении из пресс-центра Сил обороны юга были слухами. Источники агентства "РБК-Украина" говорили, что около недели назад Гуменюк перевели на другое направление.

Руководителем пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк проработала с весны 2022 года. Каждый день в эфире единого телемарафона она рассказывала о военной ситуации на юге страны, а также в Черном и Азовском морях.

Напомним, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией и назначил трех новых.

Нардеп Ярослав Железняк ранее анонсировал увольнения двух чиновников из Офиса президента Украины. По его словам, скоро "все забудут о таком персонаже", как замглавы ОП Ростислав Шурма.