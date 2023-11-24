"Не задержатся долго": нардеп анонсировал увольнение топ-чиновников ОП (видео)

Более 60% Государственного бюджета Украины наполняют международные партнеры, объяснил нардеп Железняк возможные увольнения топ-чиновников. И отметил, что партнеры заинтересованы, чтобы зарубежные деньги не разворовались.

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Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что прогнозирует увольнение двух должностных лиц из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. При этом политик указал, что одной из причин увольнения является то, что бюджет Украины сильно зависит от денег западных партнеров. Об этом нардеп из партии "Голос" заявил в эфире портала New Voice.

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Железняк отреагировал на комментарий журналистки относительно некоторых аспектов деятельности заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. В частности, журналистка вспомнила об интервью западным СМИ, в котором Шурму спрашивали о его активности в сфере энергетики. В ответ нардеп заявил: "Я думаю, мы скоро забудем о таком персонаже, как Шурма". Также объяснил, почему так произойдет: "Я не думаю, что он долго может удержаться на этой должности с таким коррупционным бэкграундом".

Через несколько секунд Железняк прокомментировал ситуацию относительно другого заместителя главы Офиса президента — Олега Татарова. Нардеп заявил, что "мы и Татарова скоро потеряем".

Также политик обосновал, почему прогнозирует увольнение Шурмы и Татарова. По его мнению, это произойдет из-за проблем с наполнением украинского бюджета — деньги могут предоставить западные партнеры, но только в случае, если будут уверены, что их не украдут.

"Потому что 63% нашего бюджета наполняет не президент, не Ермак, не Татаров и даже не Шурма — наполняют наши международные партнеры, которые очень бы не хотели получить ситуацию, в которой деньги налогоплательщиков украдут. А кто отвечает у нас за коррупцию в этой стране достаточно понятно".

Увольнение в Офисе президента — детали

Отметим, Олег Татаров — 41-летний юрист, который с 2020 года работает в Офисе президента. Ростислав Шурма — 40-летний экономист, который в ОП оказался в 2021 году. Движение "Честно" попыталось понять, какие именно официальные обязанности имеют эти и несколько десятков других работников ОП. В итоге эксперты "Честно" отметили, что из официальных сообщений на сайте президента не ясно, чем именно занимается Татаров — о нем упоминают восемь раз, тогда как Шурма имеет в пять раз больше упоминаний — 41 раз.

В то же время в августе 2023 года в СМИ сообщили, что против Шурмы подали заявление в НАБУ — его якобы подозревают в многомиллионных хищениях в сфере энергетики, к которым может быть причастен его брат. При этом заместитель председателя ОП в комментарии, обнародованном в издании The Times, никак не отреагировал на намеки журналиста на проблемную ситуацию.

Между тем относительно Татарова в Центре противодействия коррупции заявили, что он может быть причастен к выезду за границу Виктора Медведчука и Андрея Портнова. Также его имя фигурирует в заявлениях американского сенатора Виктории Спартс, которая называет его полицейским со времен Януковича.

Напоминаем, во время совещания в Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин дважды подтвердил, что Украина будет продолжать получать поддержку от американского правительства. При этом в Конгрессе продолжают отказываться утверждать выделение финансирования бюджетных и военных нужд Украины на 2024 год.