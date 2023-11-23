"Не надо спекулировать Израилем": в Минобороны подтвердили, что США продолжит поддержку (видео)

По словам главы пресс-центра Минобороны Украины Павлюка, заявления о поддержке Украины звучали публично и непублично. При этом подчеркнул, что министр Остин дважды подтвердил, что помощь будет.

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Министр обороны США Ллойд Остин дважды подтвердил украинской делегации, что Украина не потеряет поддержку американцев. Это означает, что заявления о выборе между Украиной и Израилем являются спекуляциями, а США заинтересована в обеих странах. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк во время брифинга для прессы. Брифинг транслировался на Youtube-канале "Военного телевидения Украины".

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Павлюк привел позицию Остина, озвученную 22 ноября во время встречи министров обороны на 17-м совещании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам украинского чиновника, глава Пентагона "снял все спекуляции" относительно соперничества Израиля и Украины за помощь США.

Заверения о поддержке прозвучали дважды, сказал глава пресс-службы Минобороны Украины. Остин отметил, что "США стоят рядом с Израилем". Вместе с тем "полностью преданы всем обязательствам", которые взяли на себя в отношении Украины.

Также Павлюк утверждает, что слова о поддержке звучали непублично от министров обороны других стран. При этом чиновники отмечали, что понимают значение Украины, которая защищает не только себя, но и цивилизованный мир.

"США стоят рядом с Израилем, но одновременно полностью преданы всем своим обязательствам по поддержке Украины. Непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру", — сказал Павлюк.

Рамштайн-17 — детали события 22-23 ноября

Отметим, совещание Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжалось 22-23 ноября с участием министров обороны более 50 стран мира. В нем впервые лично принял участие Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный: он прибыл на встречу вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и группой других должностных лиц.

Один из обнародованных публично итогов "Рамштайн-17" — усиление системы ПВО Украины. Кроме того, ряд стран выделят военную помощь в более чем 2,5 млрд долл. и ищут инструменты для усиления безопасности в Черном море. Ллойд Остин ко всему заявил, что создана новая коалиция, которая будет заниматься вопросами защиты Украины от воздушных ударов РФ.

Между тем, начиная с ноября, в США не могут принять пакет поддержки размером в 101 млрд долл., которые должны пойти на помощь Израилю и Украине. При этом в СМИ публиковали заявления о том, что две страны конкурируют за американскую помощь, которой не хватит на всех.

Напоминаем, СМИ подсчитали, сколько российских беспилотников пропустила имеющаяся в Украине система ПВО. В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат перечислил четыре западные системы, с помощью которых будут защищаться от БПЛА и ракет ВС РФ.