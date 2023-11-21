"Будем усиливаться": Игнат назвал западные системы, которые станут основой украинской ПВО
По словам спикера Воздушных сил, ВСУ не могут постоянно пользоваться советским вооружением, ведь оно имеет свойство изнашиваться. Украинское небо будут защищать современные системы от партнеров.
Западные системы Patriot, IRIS-T и NASAMS в будущем могут стать основой украинской противовоздушной обороны. Такое мнение озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в "Медиацентре Украина — Укринформ" 21 ноября.
По его словам, помощь западных партнеров помогает защитить украинские регионы от российских атак, которые не прекращаются уже практически 21 месяц. В будущем современные системы ПВО смогут заменить устаревшую советскую технику.
"Основные четыре комплекса, которые, пожалуй, станут основой нашего ПВО в дальнейшем, — это Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Сами эти системы будут составлять щит от Воздушных сил, а в дальнейшем уже эшелонированная ПВО будет распределяться по родам и видам других Сил обороны. Будем усиливаться. Сейчас это усиление проходит путем введения дополнительных мобильных огневых групп", — заявил Юрий Игнат.
Отдельно было отмечено, что украинские специалисты вместе с американскими коллегами смогли адаптировать ракеты Sea Sparrow к советским комплексам "Бук М1". Эти пусковые установки могут применять ракеты автономно, что является существенным усилением.
Сейчас стоит вопрос в увеличении количества современной техники, ведь длительное время пользоваться советскими системами не получится.
"Сейчас мы имеем больше таких (обновленных западных систем — ред.), которые постепенно на определенных направлениях вытесняют советскую технику. Мы не можем бесконечно использовать советскую технику, все, что у нас было, мы используем, но и боекомплекты, и исправность техники истощается. Ее станет все меньше", — подытожил Юрий Игнат.
Напомним, 20 ноября сообщалось, какие системы ПВО защищают Киев и закрывают небо над столицей. По данным журналистов, в Киеве работают немецкие системы ближнего радиуса "Гепард", американские "Авенджеры" и MIM-23 Hawks, норвежские NASAMS, немецкие IRIS-t SLM, Patriot PAC-3 из США и франко-итальянский Eurosam SAMP/T.