"Будемо посилюватися": Ігнат назвав західні системи, які стануть основою української ППО
За словами речника Повітряних сил, ЗСУ не можуть постійно користуватися радянським озброєнням, адже воно має властивість зношуватися. Українське небо захищатимуть сучасні системи від партнерів.
Західні системи Patriot, IRIS-T і NASAMS у майбутньому можуть стати основою української протиповітряної оборони. Таку думку озвучив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ" 21 листопада.
За його словами, допомога західних партнерів допомагає захистити українські регіони від російських атак, які не припиняються вже практично 21 місяць. У майбутньому сучасні системи ППО зможуть замінити застарілу радянську техніку.
"Основні чотири комплекси, які, мабуть, стануть основою нашої ППО надалі, — це Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Самі ці системи складатимуть щит від Повітряних сил, а надалі вже ешелонована ППО розподілятиметься за родами та видами інших Сил оборони. Будемо посилюватися. Зараз це посилення відбувається шляхом введення додаткових мобільних вогневих груп", — заявив Юрій Ігнат.
Окремо було зазначено, що українські фахівці разом з американськими колегами змогли адаптувати ракети Sea Sparrow до радянських комплексів "Бук М1". Ці пускові установки можуть застосовувати ракети автономно, що є суттєвим посиленням.
Зараз стоїть питання у збільшенні кількості сучасної техніки, адже тривалий час користуватися радянськими системами не вийде.
"Зараз ми маємо більше таких (оновлених західних систем — ред.), які поступово на певних напрямках витісняють радянську техніку. Ми не можемо нескінченно використовувати радянську техніку, все, що в нас було, ми використовуємо, але і боєкомплекти, і справність техніки виснажується. Її стане все менше", — підсумував Юрій Ігнат.
Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, які системи ППО захищають Київ і закривають небо над столицею. За даними журналістів, у Києві працюють німецькі системи ближнього радіусу "Гепард", американські "Авенджери" і MIM-23 Hawks, норвезькі NASAMS, німецькі IRIS-t SLM, Patriot PAC-3 зі США і франко-італійський Eurosam SAMP/T.