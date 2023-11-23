"Не треба спекулювати Ізраїлем": в Міноборони підтвердили, що США продовжить підтримку (відео)

Зі слів очільника пресцентру Міноборони України Павлюка, заяви про підтримку України лунали публічно та непублічно. При цьому наголосив, що міністр Остін двічі підтвердив, що допомога буде.

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Міністр оборони США Ллойд Остін двічі підтвердив українській делегації, що Україна не втратить підтримку американців. Це означає, що заяви про вибір між Україною та Ізраїлем являються спекуляціями, а США зацікавлена в обох країнах. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк під час брифінгу для преси. Брифінг транслювався на Youtube-каналі "Військового телебачення України".

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Павлюк навів позицію Остіна, озвучену 22 листопада під час зустрічі міністрів оборони на 17-ій нараді Контактної групи з питань оборони України. Зі слів українського посадовця, очільник Пентагону "зняв усі спекуляції" щодо суперництва Ізраїлю та України за допомогу США.

Запевнення щодо підтримки пролунали двічі, сказав очільник пресслужби Міноборони України. Остін зазначив, що "США стоять поруч з Ізраїлем". Разом з тим "повністю віддані всім зобов’язанням", які взяли на себе відносно України.

Також Павлюк стверджує, що слова про підтримку лунали непублічно від міністрів оборони інших країн. При цьому посадовці відзначали, що розуміють значення України, яка захищає не лише себе, а й цивілізований світ.

"США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України. Непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу", — сказав Павлюк.

Рамштайн-17 — деталі події 22-23 листопада

Зазначимо, нарада Контактної групи з питань оборони України тривала 22-23 листопада за участі міністрів оборони більш як 50 країн світу. У наразі вперше особисто взяв участь Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний: він прибув на зустріч разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та групою інших посадовці.

Один з оприлюднених публічно підсумків "Рамштайн-17" — посилення системи ППО України. Крім того, низки країн виділять військову допомогу в більш як 2,5 млрд дол. та шукають інструменти для посилення безпеки у Чорному морі. Ллойд Остін до всього заявив, що створено нову коаліцію, яка займатиметься питаннями захисту України від повітряних ударів РФ.

Між тим, починаючи з листопада, у США не можуть прийняти пакет підтримки розміром в 101 млрд дол., які мають піти на допомогу Ізраїлю та Україні. При цьому у ЗМІ публікували заяви щодо того, що дві країни конкурують за американську допомогу, якої не вистачить на усіх.

Нагадуємо, ЗМІ підрахували, скільки російських безпілотників пропустила наявна в Україні система ППО. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат перелічив чотири західні системи, за допомогою яких будуть захищатись від БПЛА та ракет ЗС РФ.