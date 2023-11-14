"Переломный момент": Ермак заявил, что 2024 год будет решающим в войне против РФ

По словам руководителя Офиса президента, боевые действия в Украине могут закончиться в следующем году.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий год станет "решающим" в развязанной Россией полномасштабной войне. Об этом он сказал во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне 13 ноября, пишет Bloomberg.

"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", — сказал Ермак.

Что известно про визит Андрея Ермака в США

12 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл с официальным визитом в США.

Напомним, что, по словам Андрея Ермака, Украины есть план достижения победы в войне с РФ, но в настоящее время ВСУ требуется усиление в вооружении, внедрение новых систем ПВО для защиты от воздушных атак со стороны оккупантов. Также важно и применение дополнительных санкций в отношении России.

Фокус также писал, что, по словам руководителя Офиса президента Андрей Ермак, между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным продолжается постоянный диалог относительно действий во время войны с Россией. Позиция у них единая.