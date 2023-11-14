"Переломний момент": Єрмак заявив, що 2024 рік буде вирішальним у війні проти РФ

За словами керівника Офісу президента, бойові дії в Україні можуть закінчитись наступного року.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наступний рік стане "вирішальним" у повномасштабній війні, що розв'язана Росією. Про це він сказав під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні 13 листопада, пише Bloomberg.

"Наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", — сказав Єрмак.

Що відомо про візит Андрія Єрмака до США

12 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак прибув із офіційним візитом до США.

Нагадаємо, що, за словами Андрія Єрмака, Україна має план досягнення перемоги у війні з РФ, але наразі ЗСУ потрібне посилення у озброєнні, впровадження нових систем ППО для захисту від повітряних атак з боку окупантів. Також важливим є і застосування додаткових санкцій щодо Росії.

Фокус також писав, що, за словами керівника Офісу президента Андрій Єрмак, між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним продовжується постійний діалог щодо дій під час війни з Росією. Позиція вони єдина.