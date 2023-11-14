"Є план": Єрмак у США назвав необхідні пункти для якнайшвидшої перемоги України у війні

За словами керівника Офісу президента, нині серед пріоритетів України — розвиток оборонної промисловості України та розгортання власного виробництва озброєнь.

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В України є план досягнення перемоги у війні з РФ, але наразі ЗСУ потребують посилення в озброєнні, запровадження нових систем ППО для захисту від повітряних атак з боку окупантів. Також важливим є і застосування додаткових санкцій щодо Росії. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті Гадсона у Вашингтоні, передає Укрінформ.

За його словами, президент Володимир Зеленський має чіткий план, що включає в себе пріоритети в розвитку оборонної промисловості України та розгортання власного виробництва озброєнь. Проте, за словами Єрмака, наразі Україні потрібне додаткове озброєння.

Єрмак наголосив, що Росія, як і раніше, має перевагу в повітряних силах і здатна виробляти ракети, незважаючи на санкції, введені щодо неї. Крім того, наголошується, що Росія здійснює закупівлю іранських ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і північнокорейських снарядів.

"Отже, необхідно запровадити більше рестрикцій проти них. І особливо нам потрібні системи протиповітряної оборони", — наголосив керівник ОП.

Він також підкреслив, що верхівка в Кремлі "зациклена на реванші за холодну війну". І в сучасному світі, побудованому на партнерстві та консенсусі інтересів, у Росії немає конкурентних переваг.

"Осередки нестабільності виникатимуть по всьому світу, поки Україна не переможе. Тому це — не тільки в наших стратегічних інтересах, це також в інтересах Сполучених Штатів", — додав Єрмак.

Зазначено, що нині ніхто не може дозволити собі розслабитися. За його словами, якщо Україні вдасться витримати випробування і здобути перемогу, це також означатиме стійкість світового порядку, заснованого на правилах.

"Ми твердо налаштовані відновити суверенітет України над усією міжнародно визнаною територією", — заявив керівник ОП.

Також зазначено, що для відновлення України після руйнівної війни необхідно встановити "надійну парасольку" підтримки. На його думку, це дасть змогу відновити функціонування одного з аеропортів України.

Керівник ОПУ також запевнив, що Україна продовжує реформування, незважаючи на війну, і це вимагає великих зусиль і фінансових вливань. У зв'язку з цим він наголосив, що частину зусиль з оборони та оновлення України можна було б забезпечити за рахунок російських активів.

Фокус також писав, що, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним триває постійний діалог щодо дій під час війни з Росією. Позиція у них єдина.