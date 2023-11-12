"Багато важливих тем": глава ОП розповів про ключові цілі візиту до США

Глава ОП Андрій Єрмак прибув з офіційним візитом до США, щоб провести зустрічі в Білому Домі, а також Конгресі та обговорити питання Формули миру, зміцнення оборони України та всебічної співпраці.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув з офіційним візитом до США. Про це він повідомив у себе в Telegram-каналі.

"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Будуть зустрічі в Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру Президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці та багато важливих тем", — написав Єрмак.

Раніше глава ОП повідомляв, що 12 листопада провів телефонні розмови з радником прем'єр-міністра Великої Британії з нацбезпеки Тімоті Барроу і радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. За словами Єрмака, розмови стосувалися української Формули світу. Поки що пропозиції Києва обговорюються на рівні радників.

Також очільник ОП зазначив, що поінформував колег про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема, про оборонні операції та наступальні дії українських військ.

Нагадаємо, 28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із нацбезпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації "формули миру" президента України Володимира Зеленського. На зустрічі були представники 66 держав і міжнародних організацій, зокрема з Азії, Африки та Латинської Америки.

У процесі було розглянуто ключові напрямки "формули миру" Зеленського, а увагу учасників було зосереджено на:

Ядерної та радіаційної безпеки; Продовольчої та енергетичної безпеки; Звільнення всіх полонених і депортованих осіб; Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Фокус також писав, що, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним триває постійний діалог щодо дій під час війни з Росією. Позиція у них єдина.