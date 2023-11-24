"Не затримаються довго": нардеп анонсував звільнення топпосадовців ОП (відео)

Більш як 60% Державного бюджету України наповнюють міжнародні партнери, пояснив нардеп Железняк можливі звільнення топчиновників. Й зазначив, що партнери зацікавлені, щоб закордонні гроші не розікрались.

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Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що прогнозує звільнення двох посадовців з Офісу президента України Володимира Зеленського. При цьому політик вказав, що однією з причин звільнення є те, що бюджет України сильно залежить від грошей західних партнерів. Про це нардеп з партії "Голос" заявив у ефірі порталу New Voice.

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Железняк відреагував на коментар журналістки щодо деяких аспектів діяльності заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Зокрема, журналістка згадала про інтерв'ю західним ЗМІ, у якому Шурму питали про його активність у сфері енергетики. У відповідь нардеп заявив: "Я думаю, ми скоро забудемо про такого персонажа, як Шурма". Також пояснив, чому так станеться: "Я не думаю, що він довго може втриматись на цій посаді з таким бекграундом корупційним".

За кілька секунд Железняк прокоментував ситуацію щодо іншого заступника голови Офісу президента — Олега Татарова. Нардеп заявив, що "ми і Татарова скоро втратимо".

Також політик обґрунтував, чому прогнозує звільнення Шурми і Татарова. На його думку, це станеться через проблеми з наповнення українського бюджету — гроші можуть надати західні партнери, але лише у випадку, якщо будуть впевнені, що їх не вкрадуть.

"Тому що 63% нашого бюджету наповнює не президент, не Єрмак, не Татаров і навіть не Шурма — наповнюють наші міжнародні партнери, які дуже б не хотіли отримати ситуацію, в якій гроші платників податків вкрадуть. А хто відповідає у нас за корупцію в цій країні достатньо зрозуміло".

Звільнення в Офісу президента — деталі

Зазначимо, Олег Татаров — 41-річний юрист, який з 2020 року працює у Офісі президента. Ростислав Шурма — 40-річний економіст, який у ОП опинився у 2021 році. Рух "Чесно" спробував зрозуміти, які саме офіційні обов'язки мають ці та кілька десятків інших працівників ОП. В підсумку експерти "Чесно" відзначили, що з офіційних повідомлень на сайті президента не ясно, чим саме займається Татаров — про нього згадують вісім разів, тоді як Шурма має у п'ять разів більше згадок — 41 раз.

Водночас у серпні 2023 року у ЗМІ повідомили, що проти Шурми подали заяву у НАБУ — його начебто підозрюють у багатомільйонних розкраданнях у сфері енергетики, до яких може бути причетний його брат. При цьому заступник голови ОП у коментарі, оприлюдненому у виданні The Times, ніяк не відреагував на натяки журналіста на проблемну ситуацію.

Тим часом щодо Татарова у Центрі протидії корупції заявили, що він може бути причетний до виїзду за кордон Віктора Медведчука та Андрія Портнова. Також його ім'я фігурує у заявах американської сенаторки Вікторії Спартс, яка називає його поліцейським з часів Януковича.

Нагадуємо, під час наради у Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін двічі підтвердив, що Україна буде продовжувати отримувати підтримку від американського уряду. При цьому у Конгресі продовжуються відмовлятись затверджувати виділення фінансування бюджетних та військових потреб України на 2024 рік.