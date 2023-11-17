"РФ не просунеться": у Офісі Зеленського перелічили перемоги України на полі бою (відео)

У Офісі президента вважають, що Україна отримала низку перемог, а Росія не зможе більше наступати, бо не має ресурсів. Партнери шоковані, як ЗСУ воює, не маючи авіації і далекобійних ракет.

Related video

В України немає причини сумувати, оскільки Сили оборони отримали здобутки на полі бою, які шокували західний світ. РФ при цьому не наступає, а навпаки, обороняється, намагаючись втриматись на окупованих територіях. Про перемоги, які повинні тішити українців, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю порталу "24 канал".

Важливо

РФ пішла ва-банк: у Зеленського заявили, що Захід розуміє наслідки війни в Україні (відео)

На думку Подоляка, українці повинні пам'ятати про успіхи на полі бою, які свідчать про перемогу над РФ. На думку радника, ідеться про наступні вдалі спецоперації ЗСУ:

знищили домінування ЗС РФ у Чорному морі;

самостійно "відкрили" та підтримують роботу зернового коридору;

у Криму знешкодили установки РЕБ та установки ППО — ЗРК С-300;

продовжують тиснути на ЗС РФ на лінії фронту, при цьому не маючи достатньо авіації та далекобійної зброї.

Подібні дії Сил оборони — "вагомі", і вони "шокували наших партнерів", — сказав Подоляк. При цьому зауважив, що на активізацію ворога на Авдіївській, Бахмутській та Лиманській ділянках не варто зважати — це "жести відчаю". Ці "жести" спрямовані на те, щоб відволікти від інших невдач ЗС РФ. А насправді ресурсів у російської влади зовсім немає, вважає політик.

"Росія не просувається вперед і не просунеться. Росія розуміє, що в неї немає ресурсу для захоплення всієї України. Ми повністю знищили домінування Росії в Чорному морі. Це дає нам можливість активно відпрацьовувати по ресурсній базі, через яку йде забезпечення всієї окупаційної армії по лінії фронту. Це достатньо вагомо, і це шокувало наших партнерів", — підсумував Михайло Подоляк.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, 14 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак вперше офіційно підтвердив просування ЗСУ на лівий берег Дніпра. Посадовець підтвердив, що Сили оборони утримують там плацдарм.

При цьому військові аналітики протягом жовтня та листопада зауважували, що на лівобережжі дійсно є близько 200 кв. км, які перебувають у сірій зоні через можливу присутність там українських військових. 17 листопада про це ж заявили в українському командуванні.

16 листопада у ЗМІ повідомили, що командування ЗС РФ планує почати активні дії, щоб знищити український лівобережний плацдарм. На сьогодні, втім, не відзначають помітної активізації ворога. Також продовжують посилені атаки під Авдіївкою — росіяни просуваються на північному фланзі, намагаючись перерізати логістику українського угрупування.

Водночас згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському відтинку. Змін лінії фронту на цьому напрямку також немає — про це свідчать позначки на онлайн-карті бойових дій DeepState. Між тим мережі опублікували кадри роботи українських диверсантів — вони пробрались у тил росіян у Запорізькій області та підірвали гранату всередині бліндажа з "кадирівцями".

Між тим президента України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, зазначив, що Україні не вистачає снарядів — їх стало менше через війну в Ізраїлі. Також заявив, що російські спецслужби намагатимуться розхитати ситуацію в Україні, намагаючись викликати "Майдан №3".