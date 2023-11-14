Єрмак у США розповів про плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра: що кажуть у Генштабі (карта)

За словами глави ОП, Сили оборони пройшли дистанцію в 70% і продовжують іти вперед, попутно проводячи демілітаризацію військових об'єктів у Криму.

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Збройні сили України захопили "плацдарм" на лівому березі річки Дніпро. Про це у вівторок, 14 листопада, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в американському недержавному аналітичному центрі Hudson Institute у Вашингтоні, США.

"Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всій її міжнародно визнаній території. Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра", — заявив глава ОП.

За словами Єрмака, Сили оборони демілітаризують Крим і пройшли вже 70% шляху.

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"І наш контрнаступ триває. Ми знаємо, як досягти перемоги. Президент Зеленський має чіткий план. Серед пріоритетів він визначає розвиток нашого ОПК і розгортання власного виробництва озброєнь", — додав Єрмак.

Ситуація в районі окупованого населеного пункту Олешки Фото: deepstatemap.live Ситуація в районі окупованого населеного пункту Кринки Фото: deepstatemap.live

Що з цього приводу каже Генштаб

Упродовж місяця українські та російські ЗМІ, а також американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що, Силам оборони вдалося закріпитися в районі селища Кринки Херсонської області, що на лівому березі Дніпра, який зараз під контролем окупаційних сил РФ.

Міністерство оборони України офіційно не коментує це, зазначаючи лише, що бойові операції тривають, і розголошення інформації може завдати шкоди.

13 листопада РосЗМІ з посиланням на Міноборони Росії заявило про ймовірний відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте прокремлівські ЗМІ пізніше видалили ці повідомлення, оголосивши їх "помилковими".

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За словами прессекретарки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, таку заяву окупантів про "відхід" з лівобережжя Херсонщини, ймовірно, було зроблено для "перевірки реакції Сил оборони".

"Схоже, це була спроба оцінити готовність і відповідну реакцію наших сил на такі заяви. В інформаційному просторі підігрівалися потрібні аспекти для такої заяви. Вони хотіли викликати реакцію, але цього не сталося", — підкреслила вона під час національного телемарафону.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося про просування ЗСУ на трьох ділянках на Херсонському напрямку. Українські військові збільшили зону контролю в районі Антонівського мосту.