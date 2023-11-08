Бої під Херсоном: Сили оборони просунулися в трьох районах на лівому березі Дніпра (карта)

Під натиском українських морпіхів противник змушений був поспішно відступати на позиції біля траси Т2206 у районі населеного пункту Кринки.

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Сили оборони України просунулися на трьох ділянках Херсонського напрямку на лівому березі Дніпра. А в районі Антонівського мосту збільшили зону контролю, незначно розширивши плацдарм. Про це 8 листопада повідомили аналітики DeepState.

"Операція корпусу Морської піхоти почалася 14 жовтня з висадки в кількох місцях. Ворог знав про ці місця, готувався і все одно змушений був відступати звідти", — пишуть OSINT-аналітики.

Під натиском українських сил у районі населеного пункту Кринки противник відступив на позиції біля траси Т2206, однак через складність операції втримати позиції в лісі біля траси та на виступі в глибині ворожих порядків біля Підстепного не вдалося.

Обстановка на Херсонському напрямку. 14 жовтня. Джерело: deepstatemap Обстановка на Херсонському напрямку. 7 листопада. Джерело: deepstatemap

Також повідомляється, що противники на ці ділянки підтягують резерви. Очікується, що на цей напрямок скоро прибудуть новостворені формування ЗС РФ.

"Морпіхи роблять свою роботу і звісно без втрат не обходиться", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Наступ у Херсонській області. Що буде далі з українськими плацдармами

Водночас за даними генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку окупанти мають проблеми з дисципліною особового складу. Через значні втрати почастішали випадки дезертирства та відмов виконувати бойові завдання.

"У районі населеного пункту Раденськ Херсонської області в підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій та дезертирства через значні втрати вбитими та пораненими", — повідомила пресслужба ЗСУ.

Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони від 7 листопада, росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру на тимчасово окупованій території України, що може бути ознакою готовності залишити територію найближчим часом. Окупанти встановлюють вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та інших об'єктів.