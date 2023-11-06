"Важлива подія": на лівому березі Дніпра ЗСУ розширюють плацдарм, — військовий оглядач

За інформацією військового оглядача Дениса Поповича, у Херсонській області йде розширення плацдарму для маневрів ЗСУ, тривають бої.

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На лівому березі Дніпра Збройні сили України ведуть роботу з розширення плацдарму для маневрів. Про це 6 листопада повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він прокоментував стан логістики ворога: "ВСУ намагаються підривати логістику на окупованих територіях. Це не те, що основа бойових дій, але є дуже важливою частиною. Підпив логістики призводить до того, що армія не отримує харчування, боєприпаси, воду, медичне забезпечення. І це дуже відображається на їх здатності воювати".

Він нагадав, що підрив логістики, знищення мостів призвело до того, що рівно рік тому російська армія відступила з правого берега Херсонської області.

За його словами, наразі на лівому березі Херсонської області тривають бої і йде робота з розширення плацдарму для маневрів ЗСУ.

"Там (на лівому березі Херсонської області — ред.) відбувається, назвемо так, робота з розширення плацдарму… Село Кринки перебуває в центрі уваги, у фокусі тих подій. Відбуваються бої за це село. Я не стану ситуацію розкривати, оскільки воно походить із неофіційних джерел, так назву, що, найімовірніше, це село в "сірій зоні". Ну, тобто бої тривають, розширення плацдарму йде. А це дуже важлива подія", — зазначив військовий оглядач.

На його думку, цей напрямок дуже перспективний, якщо вдасться там розширити плацдарм достатньо для того, щоб перекинути основні сили української армії на лівий берег.

Ситуація на Херсонському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 6 листопада, на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби противник наніс 12 авіаційних ударів із застосуванням рекордної кількості, а саме 85 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини.

За даними ОСУВ "Одеса", ворог застосував 2 FPV-дрони та скинув з БпЛА інших модифікацій 22 осколкові боєприпаси. По місту Херсон ворог гатив 8 разів, обстріляні Антонівка, Садове, Берислав, Козацьке. Внаслідок обстрілів поранено 8 цивільних, пошкоджено 9 приватних будинків, будівля приватного підприємства та адміністративна будівля.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що ЗС РФ атакували один і той же будинок на Херсонщині тричі. За інформацією голови військової адміністрації Олександра Прокудіна, всього в ході атаки по місту було пошкоджено чотири житлові будинки. Серйозних ушкоджень ніхто не отримав.