"Важное событие": на левом берегу Днепра ВСУ расширяют плацдарм, — военный обозреватель

По информации военного обозревателя Дениса Поповича, в Херсонской области идет расширение плацдарма для маневров ВСУ, продолжаются бои.

Related video

На левом берегу Днепра Вооруженные силы Украины ведут работу по расширению плацдарма для маневров. Об этом 6 ноября сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

Он прокомментировал состояние логистики врага: "ВСУ пытаются подрывать логистику на оккупированных территориях. Это не то, что основа боевых действий, но является очень важной частью. Подрыв логистики приводит к тому, что армия не получает питание, боеприпасы, воду, медицинское обеспечение. И это очень отражается на их способности воевать".

Он напомнил, что подрыв логистики, уничтожение мостов привело к тому, что ровно год назад российская армия отступила с правого берега Херсонской области.

По его словам, сейчас на левом берегу Херсонской области продолжаются бои и идет работа по расширению плацдарма для маневров ВСУ.

"Там (на левом берегу Херсонской области — ред.) происходит, назовем так, работа по расширению плацдарма... Село Крынки находится в центре внимания, в фокусе тех событий. Происходят бои за это село. Я не стану ситуацию раскрывать, поскольку оно происходит из неофициальных источников, так назову, что, скорее всего, это село в "серой зоне". Ну, то есть бои продолжаются, расширение плацдарма идет. А это очень важное событие", — отметил военный обозреватель.

По его мнению, это направление очень перспективное, если удастся там расширить плацдарм достаточно для того, чтобы перебросить основные силы украинской армии на левый берег.

Ситуация на Херсонском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 6 ноября, на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток противник нанес 12 авиационных ударов с применением рекордного количества, а именно 85 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

По данным ОСГВ "Одесса", враг применил 2 FPV-дрона и сбросил с БпЛА других модификаций 22 осколочных боеприпаса. По городу Херсон враг бил 8 раз, обстреляны Антоновка, Садовое, Берислав, Казацкое. В результате обстрелов ранены 8 гражданских, повреждены 9 частных домов, здание частного предприятия и административное здание.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что ВС РФ атаковали один и тот же дом на Херсонщине трижды. По информации главы военной администрации Александра Прокудина, всего в ходе атаки по городу было повреждено четыре жилых дома. Серьезных повреждений никто не получил.