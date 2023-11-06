"Може врятувати десятки життів": українці застосували нову систему для захисту від дронів РФ

Недорогий прилад під назвою "Плутон" попередить ЗСУ про наближення російських безпілотників і запобігатиме великим втратам на передовій або в тилу.

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В Україні почали тестувати нову систему "Плутон" для виявлення російських безпілотних літальних апаратів, котра могла б врятувати 128-у гірсько-штурмову бригаду Збройних сил України, яка постраждала від російського удару в Запорізькій області. Про це український військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" написав на своїй сторінці в Facebook 5 листопада.

За його словами, ЗС РФ використовували безпілотник, здатний залетіти в тил на 25 кілометрів, щоб завдати удару по локації, де бійців ЗСУ нагороджували на честь Дня артилерії. Будь-який, навіть найпростіший детектор попередив би українських воїнів про наближення дрона, щоб вони встигли знайти укриття, але такого обладнання на місці трагедії не виявилося.

Наразі Збройним Силам України потрібні десятки тисяч детекторів БПЛА, щоб уникати російських нальотів, однак на другий рік повномасштабної війни виробництвом і постачанням таких приладів військовим займаються лише волонтери-аматори, тож їх катастрофічно бракує на передовій, попри відносно невисоку собівартість.

"Коробочка за три тисячі гривень могла врятувати б десятки життів", — резюмував експерт.

Однак українська компанія "Інфозахист" наразі тестує нову розробку в цьому напрямі — систему "Плутон", призначену для визначення та попередження про появу БПЛА противника на полі бою. Розробники пропонують встановлювати таке обладнання в командно-спостережних пунктах або штабах для їхнього захисту від атак із повітря.

У прилад закладено зразки сигналів від усіх ворожих БПЛА, що дуже зручно для українських військових

Прилад складається з антени, підсилювача, модуля управління і блоку обробки сигналів. У "Плутоні" закладено зразки сигналів різних російських БПЛА, що дуже зручно для українських військових. На спеціальному пульті відображається рівень сигналу і тип безпілотника: літак, ударний або звичайний дрон, а також приблизна дистанція до нього — максимум 10 км.

Сергій Бескрестнов прозвітував, що випробував "Плутон" на відстані 50, 30,15, 7 і 4 кілометрів від лінії фронту і переконався, що надані системою дані збігаються з тим, що показує аналізатор спектра радіочастот і SDR-приймачі. Експерт помітив і недолік обладнання — воно не може одночасно відображати кілька БПЛА, які кружляють над районом. Утім, це лише перший прототип "Плутона", який у майбутньому мають удосконалити.

"Плутон" складається з антени, підсилювача, модуля управління і блоку обробки сигналів Фото: Скриншот

"Наприклад, крутиться "Орлан" на 7 км від мене, прилад його бачить і сигналізує мені, що розвідувальне крило поруч. Воно поруч, але летить десь уздовж фронту. А тим часом до мене швидко наближається "Суперкам", а я цього не розумію. "Орлан" мені його закрив", — висловився Сергій Бескрестнов.

Детектор БПЛА "Плутон" успішно пройшов тестові випробування Фото: Скриншот

Зі свого боку представник компанії "Інфозахист" у коментарі Defense Express зазначив, що найближчим часом військовим для апробації та подальшого вдосконалення буде передано передсерійну партію системи "Плутон". З урахуванням отриманого досвіду буде створено вже серійні зразки цієї розробки.

Нагадаємо, 14 липня ми писали про те, що в Україні створили компактний детектор дронів. Він вчасно виявляє безпілотники-розвідники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА і забезпечує оперативну реакцію на літальну загрозу з боку противника.

А в травні стало відомо про те, що українські інженери створили детектор дронів для ЗСУ, який у 16 разів дешевший за аналоги. Детектор здатний виявити ворожі БПЛА на відстані до 2,5 км, але під час випробувань вдавалося засікати безпілотники навіть за п'ять кілометрів.