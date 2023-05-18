Інженери створили детектор дронів для ЗСУ в 16 разів дешевше за аналоги (відео)

За словами розробників, кожен детектор коштує $500, тоді як інші подібні пристрої починаються з $8000.

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Засновники компанії Kseonics Technology, яка займається виробництвом пауербанків, створили дрон-детектор, який вже тестують наші військові, пише портал dev.ua. Розробкою пристрою інженери почали займатися після того, як бізнес з виробництва пауербанків став відчувати негативний вплив китайської конкуренції.

Дрон-детектор, у якого ще немає назви, встановлюється на триногу і його треба направити у бік ворожих позицій. Сенсор налаштований на всі відомі герцові частоти, на яких працюють усі комерційні дрони. Детектор здатний виявити ворожі БПЛА з відривом до 2,5 км, хоча під час випробувань вдавалося засікати безпілотники навіть у п'яти кілометрах.

На даний момент розробники передали пристрій своїм знайомим військовим, які вже випробовують його у бойових умовах. Та й самі конструктори активно доопрацьовують свій дрон-детектор.

Розробники кажуть, що знайшли можливість постачання своїх детекторів до ЗСУ та "невдовзі 1000 штук цих пристроїв вирушить на фронт". Однак, як зазначають інженери, масове виробництво цих пристроїв їм організувати вкрай складно без допомоги держави, оскільки потрібна велика кількість фахівців з радіоелектроніки, а похвалитися їх наявністю в Млинові (Рівненська область) поки що не можуть.

Але двоє друзів-конструкторів не здаються і збираються в пару до цього детектора створити кишеньковий пристрій для виявлення дронів, який буде за розміром не більшим за військову рацію.

Як працює дрон-детектор

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ : що відомо про БПЛА.