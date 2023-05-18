Инженеры создали детектор дронов для ВСУ в 16 раз дешевле аналогов (видео)

По словам разработчиков, каждый детектор обходится в $500, в то время как другие подобные устройства начинаются с $8000.

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Основатели компании Kseonics Technology, которая занимается производством пауэрбанков, создали дрон-детектор, который уже тестируют наши военные, пишет портал dev.ua. Разработкой устройства инженеры стали заниматься после того, как бизнес по производству пауэрбанков стал испытывать негативное влияние китайской конкуренции.

Дрон-детектор, у которого пока еще нет названия, устанавливается на треногу и направляется в сторону вражеских позиций. Сенсор настроен на все известные герцовые частоты, на которых работают все коммерческие дроны. Детектор способен обнаружить вражеские БПЛА на расстоянии до 2,5 км, хотя во время испытаний удавалось засекать беспилотники даже на пяти километровом расстоянии.

В данный момент разработчики передали устройство своим знакомым военным, которые уже испытывают его в боевых условиях. Да и сами конструкторы активно дорабатывают свой дрон-детектор.

Разработчики говорят, что нашли возможность поставки своих детекторов в ВСУ и "скоро 1000 штук этих устройств отправится на фронт". Однако как отмечают инженеры, массовое производства этих устройств им организовать крайне сложно, без помощи государства, поскольку требуется большое количество профессиональных радиоэлектронщиков, а похвастаться их наличием в Млинове (Ровненская область) пока не могут.

Но двое друзей-конструкторов не сдаются и собираются в пару к этому детектору создать карманное устройство для обнаружения дронов, которые будет по размеру не больше военной рации.

Как работает дрон-детектор

Ранее Фокус сообщал, что редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ: что известно о БПЛА.