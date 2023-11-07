Можуть підірвати під час відступу: ЗС РФ мінують інфраструктуру Херсонщини, — ГУР

За даними розвідки, росіяни закопують вибухівку поруч із важливими об'єктами, що може бути ознакою готовності залишити територію найближчим часом.

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Російські загарбники почали мінувати критичну інфраструктуру на тимчасово окупованій території України, що може свідчити про їхні плани відступати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) 7 листопада.

Зазначається, що фіксуються такі злочинні дії з боку ЗС РФ у населених пунктах Херсонської області, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

"Російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що відповідні дії противника можуть свідчити про те, що у нього є наміри знищити ці елементи критичної інфраструктури, коли він буде змушений залишити цю територію.

Більше подробиць із цього приводу від ГУР МО не прозвучало.

До слова, 3 серпня вже повідомлялося, що росіяни мінують тіла товаришів по службі перед здачею позицій ЗСУ. За даними журналістів, потім українські бойові медики вживають заходів, щоб врятувати росіян.

Водночас, ЗС РФ встановили наземні міни і міни-пастки на сотні кілометрів фронту в Україні, а саперів недостатньо.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що російські війська готуються до оборони Криму і лівого берега Херсонської області. Окупанти побоюються українських операцій на островах Дніпра і висадки на лівому березі Херсонської області. Тому ворог будує інженерні споруди та встановлює міни.