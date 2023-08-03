"Дуже небезпечно": росіяни мінують тіла товаришів по службі перед здачею позицій ЗСУ, — ЗМІ

Як зазначили журналісти, у ЗСУ не вистачає саперів. Ба більше, втрати серед них досить великі. Йдеться як про поранених, так і про загиблих.

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Російські військові мінують тіла своїх товаришів по службі і навіть поранених, яких потім намагаються врятувати українські бойові медики. Про це пише видання Reuters.

У матеріалі йдеться, окупанти встановили наземні міни та міни-пастки на сотні кілометрів фронту в Україні.

Як розповів журналістам 47-річний сапер ЗСУ Володимир, це дуже небезпечна робота.

"Щодня ми втрачаємо одного сапера, пораненого або мертвого. Це небезпечна робота. І чи йде вперед ціла бригада, чи близько 12 осіб вирушають на завдання, першими завжди йдуть сапери. Це дуже небезпечно", — сказав він.

За його словами, росіяни мінують практично все: двері, коробки, ящики, іграшки. Ба більше, вони мінують своїх загиблих і поранених.

"Вони знають, що наші медико-евакуаційні групи піднімають поранених і вбитих, під якими потім знаходять цю вибухівку. А це дуже небезпечно для нас", — зазначив Володимир.

Як розповів анестезіолог 128-ї бригади ЗСУ Олександр, були випадки, коли привозили 5-6 поранених, більшість із яких виявлялися саперами.

"Так от, там така густо замінована місцевість, що навіть крок від уже розчищеного маршруту може закінчитися фатально", — заявив він.

За його словами, саперів у ЗСУ не вистачає. Ба більше, це буде затребувана професія навіть після війни.

Нагадаємо, що інженери 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ розповіли про роботу на фронті. Прокладання та мінування доріг і створення мінних загороджень — основне завдання інженерів. Військовослужбовці розповіли, що відповідна техніка постійно працює під час артилерійських обстрілів і небезпечних ситуацій.

Також 28 липня у МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.