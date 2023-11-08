Бои под Херсоном: Силы обороны продвинулись в трех районах на левом берегу Днепра (карта)

Под натиском украинских морпехов противник вынужден был поспешно отступать на позиции около трассы Т2206 в районе населенного пункта Крынки.

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Силы обороны Украины продвинулись на трех участках Херсонского направления на левом берегу Днепра. А в районе Антоновского моста увеличили зону контроля, незначительно расширив плацдарм. Об этом 8 ноября сообщили аналитики DeepState.

"Операция корпуса Морской пехоты началась 14 октября с высадки в нескольких местах. Враг знал об этих местах, готовился и все равно вынужден был отступать оттуда", — пишут OSINT-аналитики.

Под натиском украинских сил в районе населенного пункта Крынки противник отступил на позиции около трассы Т2206, однако из-за сложности операции удержать позиции в лесу возле трассы и на выступе в глубине вражеских порядков у Подстепного не удалось.

Обстановка на Херсонском направлении. 14 октября. Источник: deepstatemap Обстановка на Херсонском направлении. 7 ноября. Источник: deepstatemap

Также сообщается, что противники на эти участки подтягивает резервы. Ожидается, что на это направление скоро прибудут новообразованные формирования ВС РФ.

"Морпехи делают свою работу и конечно без потерь не обходится", — говорится в сообщении.

Важно

Наступление в Херсонской области. Что будет дальше с украинскими плацдармами

Вместе с тем по данным генштаба ВСУ, на Херсонском направлении оккупанты испытывают проблемы с дисциплиной личного состава. Через значительные потери участились случаи дезертирства и отказов выполнять боевые задачи.

"В районе населенного пункта Раденск Херсонской области в подразделениях российских оккупантов участились случаи отказа мобилизованных российских террористов от выполнения приказов на ведение наступательных действий и дезертирства из-за значительных потерь убитыми и ранеными", — сообщила пресс-служба ВСУ.

Напомним, по информации ГУР Минобороны от 7 ноября, россияне начали минировать критическую инфраструктуру на временно оккупированной территории Украины, что может быть признаком готовности оставить территорию в ближайшее время. Оккупанты устанавливают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и других объектов.