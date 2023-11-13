"Положення у росіян і справді плачевне": експерт про "перегрупування" ЗС РФ на лівому березі

Ознак відведення військ командування ЗС РФ не демонструє, а головні сили 70-ї МСД та 7-ї ДШД поки що залишаються незадіяними, вичікуючи в резерві.

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Інформація про відведення російських війск на лівому березі Дніпра, яку розмістило командування угруповання "Дніпро" ЗС РФ 13 листопада і потім видалило, може мати певне підґрунтя. Про це пише в своєму телеграм-каналі військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Складається таке враження, що провідні російські пропагандистські ЗМІ, які нічого не публікують без узгодження з керуючим органом, опублікували вкидання, або положення на лівому березі Дніпра в Херсонській області у росіян і справді плачевне. Контролювати розширення сірої зони вони можуть, КАБи, навіть у гіпертрофованих кількостях не вирішують проблеми, а логістика поступово поглинається туманом війни", — написав він.

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Сили оборони просунулися на лівому березі Дніпра і наступають на схід від Херсона, — ISW

Він також додав, що ознак відведення військ командування ЗС РФ не демонструє, а головні сили 70-ї МСД та 7-ї ДШД поки що залишаються незадіяними, вичікуючи в резерві.

Олександр Коваленко зазначив, що ЗС РФ сконцентрували свої основні сили на дуже вузькій у глибину ділянці, протяжністю близько 40 км. Але зараз тут вже ускладнена логістика першого рубежу – дорога, що веде від Олешок, через Піщанівку на Козачі Лагері, Кринки, Корсунку і до Нової Каховки.

"Тобто використовувати цю логістику для ефективної протидії розширення сірої зони російські окупаційні війська вже не можуть. При цьому сіра зона починає пробувати ліс у Кринок на смак, а там менше 3-х кілометрів до основної логістичної артерії 2206. Якщо ввести основні дії на даному етапі, то в умовах застосування в обмеженій зоні ситуація може вийти з-під контролю на інших ділянках, більш впевнених і стабільних утриманні", — вважає експерт.

Олександр Коваленко вважає, що повідомлення від командування ДВ "Дніпро" не було вкидом чи хакерською атакою.

"Більше, схоже, що командування "Дніпро" вже має таке повідомлення для ЗМІ, щоб пояснити причини свого чергового "жесту доброї волі", але хтось у пресцентрі дав фальстарт. З іншого боку, дуже показово те, що вони чудово усвідомлюють своє становище на лівому березі", — написав Коваленко.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Бахмутському напрямку перейшли до активної оборони та намагаються розвідати вразливості в українській обороні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ мають успіх біля Вербового, а окупанти пробиваються до Степового. ЗС РФ були знищені в крайніх будинках Степового.