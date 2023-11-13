"Положение у россиян и вправду плачевное": эксперт о "перегруппировке" ВС РФ на левом берегу

Признаков отвода войск командование ВС РФ не демонстрирует, а главные силы 70-й МСД и 7-й ДШД пока остаются незадействованными, выжидая в резерве.

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Информация об отводе российских войск на левом берегу Днепра, которую разместило командование группировки "Днепр" ВС РФ 13 ноября и затем удалило, может иметь определенную подоплеку. Об этом пишет в своем телеграм-канале военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Складывается такое впечатление, что ведущие российские пропагандистские СМИ, которые ничего не публикуют без согласования с управляющим органом, опубликовали вброс, или положение на левом берегу Днепра в Херсонской области у россиян и вправду плачевное. Контролировать расширение серой зоны они могут, КАБы, даже в гипертрофированных количествах не решают проблемы, а логистика постепенно поглощается туманом войны", — написал он.

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Силы обороны продвинулись на левом берегу Днепра и наступают на восток от Херсона, — ISW

Он также добавил, что признаков отвода войск командование ВС РФ не демонстрирует, а главные силы 70-й МСД и 7-й ДШД пока остаются незадействованными, выжидая в резерве.

Александр Коваленко отметил, что ВС РФ сконцентрировали свои основные силы на очень узком в глубину участке, протяженностью около 40 км. Но сейчас здесь уже усложнена логистика первого рубежа — дорога, ведущая от Олешек, через Песчановку на Казачьи Лагеря, Крынки, Корсунку и до Новой Каховки.

"То есть использовать эту логистику для эффективного противодействия расширению серой зоны российские оккупационные войска уже не могут. При этом серая зона начинает пробовать лес у Крынок на вкус, а там менее 3-х километров до основной логистической артерии 2206. Если ввести основные действия на данном этапе, то в условиях применения в ограниченной зоне ситуация может выйти из-под контроля на других участках, более уверенных и стабильных в удержании", — считает эксперт.

Александр Коваленко считает, что сообщение от командования "Днепр" не было вбросом или хакерской атакой.

"Больше, похоже, что командование "Днепр" уже имеет такое сообщение для СМИ, чтобы объяснить причины своего очередного "жеста доброй воли", но кто-то в пресс-центре дал фальстарт. С другой стороны, очень показательно то, что они прекрасно осознают свое положение на левом берегу", — написал Коваленко.

Напомним, что ВС РФ на Бахмутском направлении перешли к активной обороне и пытаются разведать уязвимости в украинской обороне.

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют успех возле Вербового, а оккупанты пробиваются к Степному. ВС РФ были уничтожены в крайних домах Степного.