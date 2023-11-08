ЗСУ перекинули бронетехніку і батальйон на лівий берег Херсонської області: чому це важливо

Морська піхота ЗСУ змусила росіян залишити деякі ділянки на лівому березі Дніпра. Успіхи з часом збільшуються: дійшло до перекидання важких БМП і піхотного батальйону. Фокус з'ясовував, наскільки реально найближчим часом звільнити нові території на півдні.

Related video

Українські війська, імовірно, готують військову операцію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Туди перекинули бронетехніку і легкий піхотний батальйон, повідомив американський Інститут вивчення війни.

Фахівці наводять як докази фотографії гусеничного десантного транспорту ЗСУ, що перевозить бойову машину піхоти (БМП) до села Кринки. Населений пункт розташований за 30 кілометрів на північний схід від Херсона.

Знімок гусеничного десантного транспорту поширили російські воєнкори

У цей же район доставили кілька бронетранспортерів. Близько 300 українських військових утримують позиції в центрі села. Бойові дії тривають також поблизу Пойми, Піщанівки та Підстепного. Окупанти безуспішно перекривають Дніпро, але ЗСУ вдається перекидати особовий склад, зазначають аналітики.

Команда DeepState на основі відкритих даних підтверджує успіхи українців. Корпус морської піхоти почав операцію на лівому березі Дніпра 14 жовтня з висадки в кількох місцях. Ворог знав про плани, але все одно відступив: частина російського гарнізону з села Кринки втекла до траси T2206, зауважують експерти.

Морська піхота ЗСУ почала операцію з висадки на лівий берег Дніпра 14 жовтня. Карта DeepState

ЗСУ не вдалося втримати здобутки біля виступу в глибині села Підстепного. Противник гатив дронами, артилерією та системою ТОС "Солнцепек", зазначає DeepState.

Український Генштаб не став висвітлювати детально перебіг боїв і успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневої поразки по тилах противника, ідеться у військовому зведенні.

Плацдарм для наступу. Навіщо ЗСУ перекидають бронетехніку

Важка бронетехніка явно не призначена для диверсійних рейдів — такі вилазки здійснюють невеликі групи солдатів. Успіхи в перекиданні важких БМП свідчать про подолання складних перешкод і додаткові втрати ЗС РФ, розповів Фокусу ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"ЗСУ задіяли військово-інженерну техніку від західних партнерів. Не варто забувати про мостоукладальники і засоби подолання водних перешкод, які ми отримуємо. Адже всі говорять про танки, ракети і ППО", — зауважує Гетьман.

Важку артилерію перекидати на лівий берег Дніпра рано. Спочатку потрібно очистити простір для артдуелей. Розширюючи сіру зону в тимчасово окупованій частині Херсонської області, ЗСУ відсувають російські війська від Херсона, щоб місто не обстрілювали з артилерії. Паралельно відкриваються шляхи просування до Криму, вважає військовий.

Скільки сил і засобів потрібно ЗСУ для деокупації лівого берега?

Масштабне просування ЗСУ в Херсонській області вимагає великого обсягу військових ресурсів. Потрібна далекобійна артилерія, боєприпаси, інженерна техніка для руйнування фортифікаційних споруд ЗС РФ і засоби наведення понтонних переправ.

Насамперед будуть потрібні передові системи ППО для захисту від авіації росіян, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Батальйон не зможе вступити в повноцінні бої. Контрнаступ і деокупацію правобережної Херсонської області проводили три повноцінні піхотні бригади ЗСУ за підтримки ще двох артилерійських бригад", — підкреслює він.

Очевидно, що ситуація на півдні Херсонської області динамічна. Росіяни нервують — це доводить перекидання підрозділів 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС Росії, які діяли біля Роботиного. Українські сили, за оцінками Селезньова, продовжать обстріли військ РФ із правого берега Дніпра.

Загарбники приділяли мало часу південному напрямку, розраховуючи на нездатність ЗСУ форсувати Дніпро. Тепер окупанти усвідомили, з якими ризиками незабаром зіштовхнуться і спішно будують фортифікаційні споруди на південь від річки Конка, підсумував полковник запасу.

Фокус раніше писав про просування ЗСУ на трьох ділянках на Херсонському напрямку. Українські військові збільшили зону контролю в районі Антонівського мосту.

Українська військова розвідка фіксувала мінування російськими військовими об'єктів критичної інфраструктури на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зазвичай противник проводить такі дії перед відходом з території.