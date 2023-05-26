Затянется на десятилетия: у Путина спрогнозировали, сколько будет длится война в Украине

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, это могут быть длительные боевые действия, чередующиеся с перемириями, если в Киеве сохранится нынешнее руководство.

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Война в Украине может затянуться на десятилетия, заявил ключевой союзник Владимира Путина и бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает "РИА Новости".

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что война в Украине затянется "очень надолго, возможно, на десятилетия".

Это могут быть длительные боевые действия, чередующиеся с перемириями, если в Киеве сохранится нынешнее руководство.

Во время поездки во Вьетнам Медведев сказал, что в Украине может быть три года перемирия и два года конфликта, затем все будет повторяться.

Он также прогнозирует исчезновение Украины как государства и описывает несколько возможных сценариев. По его словам, может быть относительно медленная эрозия украинской государственности, при этом государственный суверенитет будет теряться постепенно.

Также, считает чиновник, может быть и стремительный коллапс, при котором все признаки государственности будут уничтожены в одночасье. Медведев допускает, что в случае военного поражения западные области Украины окажутся в составе некоторых стран ЕС.

Напомним, что, по мнению зампреда Совбеза РФ, Вашингтон должен возместить России ущерб за разрушение Бахмута и Мариуполя, которые сами россияне и разрушили.

Также сообщалось, что Медведев призвал уничтожать, как крыс, диверсантов в Белгородской области. Представитель Кремля угрожает "ядерным апокалипсисом" за прорыв на российскую территорию бойцов РДК и ЛСР. Заявления Киева о том, что к этим вылазкам ВСУ непричастны, считает неправдой и призывает уничтожать их, "как крыс".