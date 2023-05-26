Взрывы в Краснодаре: росСМИ показали момент прилета БПЛА (видео)
Пропагандисты заявили, что якобы украинский беспилотник летел в здание сотового оператора на улице Морской. От взрыва разрушилась крыша одного из частных домов.
Ночью 26 мая в центральной части Краснодара прогремели взрывы. Беспилотники атаковали здание сотового оператора на улице Морской, сообщило российское медиа Shot.
По данным журналистов, пострадал жилой частный дом на улице Гаражной. Между ним и зданием оператора всего 100 метров.
"Разрушена крыша у частного дома на улице Гаражной в Краснодаре после атаки украинского беспилотника. В соседнем доме взрывной волной вырвало входную дверь", — написали пропагандисты.
Сотовая вышка, как утверждает медиа, осталась целой.
Во время взрывов в центре Краснодара никто не пострадал, на месте падения БПЛА работали экстренные службы города, сообщило издание Mash.
Напомним, что ночью 4 мая четыре дрона попали в Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Загорелись резервуары с топливом объемом 5 тысяч кубометров.
А 3 марта в Краснодаре раздалось два взрыва, возле авиационного училища вспыхнул пожар. Пропагандисты утверждали, что причиной инцидентов стал якобы переход летящего самолета на сверхзвуковую скорость.