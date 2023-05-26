Взрывы в Краснодаре: росСМИ показали момент прилета БПЛА (видео)

Пропагандисты заявили, что якобы украинский беспилотник летел в здание сотового оператора на улице Морской. От взрыва разрушилась крыша одного из частных домов.

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Ночью 26 мая в центральной части Краснодара прогремели взрывы. Беспилотники атаковали здание сотового оператора на улице Морской, сообщило российское медиа Shot.

По данным журналистов, пострадал жилой частный дом на улице Гаражной. Между ним и зданием оператора всего 100 метров.

"Разрушена крыша у частного дома на улице Гаражной в Краснодаре после атаки украинского беспилотника. В соседнем доме взрывной волной вырвало входную дверь", — написали пропагандисты.

Сотовая вышка, как утверждает медиа, осталась целой.

Во время взрывов в центре Краснодара никто не пострадал, на месте падения БПЛА работали экстренные службы города, сообщило издание Mash.

Напомним, что ночью 4 мая четыре дрона попали в Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Загорелись резервуары с топливом объемом 5 тысяч кубометров.

А 3 марта в Краснодаре раздалось два взрыва, возле авиационного училища вспыхнул пожар. Пропагандисты утверждали, что причиной инцидентов стал якобы переход летящего самолета на сверхзвуковую скорость.