Кремль хочет остановить поставки вооружений перед контрнаступлением Украины. Но замороженный конфликт в Украине не в интересах международного сообщества, и Европа не откажется от поддержки Украины.

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Кремль, вероятно, возобновил информационную кампанию, направленную на то, чтобы с помощью Запада подтолкнуть Украину к уступкам и согласиться на предпочтительные условиях для России. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 26 мая.

Накануне со стороны представителей российского руководства прозвучали жалобы на то, что Украина против ведения диалога.

26 мая президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Бразилии Лулой да Силвой выразил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами".

"Заявление Путина не указывает на то, что Россия заинтересована в переговорах с Украиной, Кремль не создал серьезных предпосылок для переговоров и не отказался от своих максимальных целей — заставить украинское правительство капитулировать", — отмечают аналитики.

По их словам, Кремль, вероятно, пытается распространять ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне визита в Москву спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

Исследователи ссылаются на сообщения СМИ о том, что, возможно, европейский (но не точно) дипломат сказал спецпредставителю Китая, что замороженный конфликт в Украине не в интересах международного сообщества, и что Европа не откажется от поддержки Украины.

Еще один дипломат сообщил, что основной интерес Китая в том, чтобы Россия добилась победы. В таком случае не будет угрозы применения ядерного оружия.

Такие заявления, вероятно, указывают на то, что Китай пытается с помощью Запада надавить на Украину и склонить к прекращению огня.

А Кремль, таким образом, хочет остановить поставки вооружений перед контрнаступлением Украины.

Напомним, что уже после того, как Украина восстановит границы, Путин может прибегнуть к атакам по странами НАТО, таким как Великобритания. Британское военное руководство опасается ракетных ударов и подлодок РФ.

Также сообщалось, что в РФ пригрозили атакой по Аляске, которую можно будет "вычистить до тла" с помощью нескольких экипажей ЗРК.