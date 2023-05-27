Украинские военные уже тренируются на танках Abrams, — Пентагон

Первая группа из 400 защитников Украины отправилась в Германию, где участвует в общевойсковых учениях. Ожидается, что Abrams будут бить оккупантов уже к осени.

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Украинские военные уже проходят обучение на американских танках M1 Abrams в Германии. Об этом заявил представитель Министерства обороны США (Пентагона) Гаррон Гарн, передает New York Times.

По данным чиновника, первая группа, состоящая примерно из 400 украинских военнослужащих, уже прибыла в Германию. Около 200 из них (примерно танковый батальон) в пятницу, 26 мая, участвуют в общевойсковых учениях на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, показывая меткость стрельбы, владение навыками медицинской помощи и обучения на уровне взвода и роты. Позже они также покажут себя в учебных боях батальон на батальон.

Еще 200 украинских солдат сейчас учатся заправлять и обслуживать американские танки M1 Abrams. Как сообщали в Пентагоне ранее, в Германию собирались отправить 31 танк для программы обучения солдат ВСУ, которая займет от 10 до 12 недель. Таким образом M1 Abrams могут оказаться на поле боя в Украине уже к осени этого года.

Ранее Министерство США не хотело отправлять танки М1 Abrams в украину, чиновники опасались, что украинцам будет тяжело осваивать и обслуживать сложные боевые машины. Как говорили представители Пентагона, понадобятся годы, чтобы ВСУ смогли применять их в боях. Однако позже министр обороны США Ллойд Дж. Остин решил отправить танки, чтобы побудить Германию передать Украине свои Leopard-2.

21 апреля на встрече в формате "Рамштайн" США заявили, что начнут подготовку украинских военных к эксплуатации танков M1A1 Abrams в начале июня 2023 года. Ожидается, что боевые экипажи ВСУ будут готовы к тому моменту, как американцы отправят в Украину первую партию отремонтированных машин.